Παρίσι: Η επίθεση με μαχαίρι δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια προς το παρόν

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για την επίθεση με μαχαίρι, που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σήμερα το πρωί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, «δεν αφήνουν να σκεφθούμε πως πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως ο ύποπτος «προφανώς υποφέρει από ψυχιατρικά προβλήματα».

Ο δράστης είναι υπήκοος του Μαλί και «διαμένει νόμιμα στην Ιταλία από το 2016, έχοντας λάβει άδεια παραμονής το 2019 η οποία εξακολουθεί να ισχύει», σύμφωνα με τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι υποφέρει από ψυχιατρικά προβλήματα και στην κατοχή του βρέθηκαν "φάρμακα", πρόσθεσε ο αστυνομικός επιθεωρητής Λοράν Νουνιές στους δημοσιογράφους στον σταθμό της Λιόν.

Ο επιτιθέμενος επιτέθηκε σε «τρεις επιβάτες» του σταθμού «με μαχαίρι και σφυρί» προκαλώντας έναν «τον σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου» η κατάσταση του οποίου έχει «σταθεροποιηθεί» αλλά «η ζωή του παραμένει σε κίνδυνο» σε αυτό το στάδιο, διευκρίνισε ο Νουνιές, αντίθετα με αυτό που είχαν πει αρχικά αστυνομικές πηγές.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τέταρτος είναι σε κατάσταση σοκ.

«Οι έρευνες στο τηλέφωνό του, στη διαδρομή του στην Ιταλία, οι δηλώσεις του στην ακρόαση» θα επιτρέψουν να επιβεβαιωθεί αν «η τρομοκρατική υπόθεση μπορεί να αποκλειστεί» κατέληξε ο αστυνομικός αξιωματούχος, ο οποίος έκανε έκκληση για «σύνεση» όσον αφορά το κίνητρο του επιτιθέμενου.

Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από την πλευρά της, η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

