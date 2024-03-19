Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιθανότατα θα συναντηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για αναφορές για επικείμενο λιμό στη Γάζα.

Η Ζαν-Πιέρ τόνισε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να στείλει ομάδα υψηλόβαθμων στρατιωτικών, αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών και ανθρωπιστικών οργανώσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα για συναντήσεις μέσα τις επόμενες ημέρες για εμπεριστατωμένες συζητήσεις.

Εξετάζονται ακόμη λεπτομέρειες, αλλά η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τόνισε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος προέτρεψε το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να επιτρέψει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τώρα έως τον Μάιο αναμένεται λιμός στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου 300.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι λόγω των συγκρούσεων, σύμφωνα με έκθεση μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε χθες.

Σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση «καταστροφικής πείνας» έχει αυξηθεί σε 1,1 εκατομμύριο – δηλαδή στον μισό πληθυσμό του θύλακα, σύμφωνα με την έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

