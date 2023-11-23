Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ξεκινήσει στις 7 αύριο Παρασκευή το πρωί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ενώ την εξέλιξη επιβεβαιώνουν τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα, εκπρόσωπος του υπουργείου είπε ότι η πρώτη ομάδα ομήρων θα παραδοθεί στις 4 το απόγευμα.

Ο Δρ Majed al Ansari είπε ότι η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από 13 άτομα και θα δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες.

Ειδικότερα, ο ΥΠΕΞ του Κατάρ ανέφερε ότι η έναρξη της παύσης θα είναι στις 7 το πρωί της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει όπως έχει συμφωνηθεί για τέσσερις ημέρες».

«Η πρώτη ομάδα αμάχων που θα απελευθερωθούν από τη Γάζα θα είναι γύρω στις 4 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Θα είναι 13 στον αριθμό, γυναίκες και παιδιά μόνο ενώ οι όμηροι των ίδιων οικογενειών θα συγκεντρωθούν στην ίδια ομάδα."

Είπε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών πήγαν «πολύ καλά» και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ στη Ντόχα είπε ότι δεν είναι σε θέση να συζητήσουν για λόγους ασφαλείας πού θα απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά είπε ότι θα εμπλακεί ο Ερυθρός Σταυρός.

Ο ίδιος ανέφερε ότι επίσης το Ισραήλ θα απελευθερώσει προχωρήσει στην απαελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων αύριο μετά την απελευθέρωση των ομήρων. Δεν διευκρίνισε πόσοι Παλαιστίνιοι που κρατούνται από το Ισραήλ θα απελευθερωθούν σε πρώτο βαθμό.

Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, είπε ότι θα επιτραπεί στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 7 το πρωί και αναμένει ότι θα παραδοθεί «το συντομότερο δυνατό» από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

«Θα είναι ένα κλάσμα της βοήθειας που χρειάζεται στη Γάζα. Η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη στη Γάζα», πρόσθεσε ο Δρ αλ Ανσάρι.

Αναφερθείς στους λόγους της καθυστέρησης να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ είπε ότι η Γάζα είναι μια εμπόλεμη ζώνη και η καθυστέρηση στο σχέδιο ήταν να διασφαλιστεί η ασφάλεια παντού.

Είπε ότι οι λίστες και οι χρόνοι κυκλοφορίας έχουν συμφωνηθεί μόνο για την πρώτη μέρα, και ότι οι λεπτομέρειες για τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώνονται καθώς θα προχωρά η διαδικασία.

Λέει ότι είναι σημαντικό οι γραμμές επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτές. Λέει ότι η εκεχειρία είναι μια παύση όλων των εχθροπραξιών και θα μπορούσε να σπάσει με οποιαδήποτε επανάληψη των εχθροπραξιών, όπως ορίζεται.

Είπε ότι πιστεύει ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο τώρα όπου είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Επιβεβαιώνουν Ισραήλ και Χαμάς

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαιώνει ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αύριο το πρωί και θα διαρκέσει 4 ημέρες.

«Σε τέσσερις ημέρες, 50 όμηροι θα απελευθερωθούν», λέει η Izz ad-Din al-Qassam Brigades, επιβεβαιώνοντας επίσης πληροφορίες από το Ισραήλ ότι τρεις Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για κάθε Ισραηλινό όμηρο.

Και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, μετά την ανακοίνωση του Κατάρ επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ έλαβε μια «αρχική» λίστα με τα ονόματα των απαχθέντων που αναμένεται να απελευθερωθούν.

«Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχουν τις λεπτομέρειες της λίστας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επαφή με όλες τις οικογένειες», αναφέρει η δήλωση.







