Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6,5 βαθμών ανοικτά του λιμανιού Γουίγακ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Γουίγακ, στην Παπούα Νέα Γουινέα, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε πως ήταν περίπου 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανακοίνωσε πως δεν υφίσταται απειλή για πρόκληση τσουνάμι μετά τον σεισμό στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Νωρίτερα, η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

