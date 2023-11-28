Ο ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί Ισραήλ, Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί αυτήν την εβδομάδα το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα υπογραμμίσει την ανάγκη να συνεχιστεί η αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο Άντονι Μπλίνκεν θα συζητήσει με τους εταίρους τις θέσεις της Ουάσινγκτον για το μέλλον της Γάζας και την ανάγκη ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Γνωστοποίησε επίσης ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα παραστεί στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 28) που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

