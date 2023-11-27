Ο πρόεδρος της COP28 για το κλίμα, ο σουλτάνος Αλ Τζαμπέρ, ο οποίος είναι και πρόεδρος πετρελαϊκής εταιρίας, θέλησε να επωφεληθεί από τον ρόλο του στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα για να συνάψει συμφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα, μετέδωσε σήμερα το BBC.

"Τα έγγραφα που επικαλείται το άρθρο του BBC είναι ανακριβή και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την COP28 κατά τη διάρκεια των συναντήσεων", απάντησε εκπρόσωπος της COP28, που διεξάγεται από την Πέμπτη και έως τις 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

"Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό που το BBC χρησιμοποιεί μη επαληθευμένα έγγραφα", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

"Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αλήθεια", αντέδρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Το BBC στηρίζεται για την έρευνά του σε έγγραφα που συλλέχθηκαν από δημοσιογράφους του Κέντρου Αναφοράς για το Κλίμα (CCR).

Τα έγγραφα, των οποίων τη γνησιότητα αυτό το κέντρο δηλώνει ότι εξακρίβωσε, αποκτήθηκαν μέσω ενός "μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος" που παραμένει ανώνυμος λόγω του φόβου αντιποίνων, διευκρινίζει το CCR.

Πρόκειται για ενημερώσεις 150 σελίδων που ετοίμασε η ομάδα της COP28 για συναντήσεις με τον σουλτάνο Αλ Τζαμπέρ μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου του 2023.

Τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν έτσι, τονίζει το BBC, συντάχθηκαν από την ομάδα των Εμιράτων της COP28 για συναντήσεις με τουλάχιστον 27 ξένες κυβερνήσεις ενόψει της συνόδου κορυφής.

Περιλαμβάνουν "σημεία συζήτησης" όπως ένα για την Κίνα, σύμφωνα με το οποίο η πετρελαϊκή εταιρία των Εμιράτων Adnoc θέλει να "αξιολογεί από κοινού διεθνείς ευκαιρίες" για υγροποιημένο φυσικό αέριο στη Μοζαμβίκη, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν αμφισβήτησε την αξιοποίηση συναντήσεων της COP28 για επιχειρηματικές συζητήσεις και έκανε γνωστό ότι "οι ιδιωτικές συναντήσεις παραμένουν ιδιωτικές".

Σύμφωνα με το CCR και το BBC, περισσότερες 12 χώρες με τις οποίες επικοινώνησαν οι δύο οργανισμοί δεν απάντησαν, αρκετές αμφισβήτησαν εμπορικές συζητήσεις με τον σουλτάνο Αλ Τζαμπέρ, παρά τα σημεία συζήτησης που εμφανίζονται στις ενημερώσεις που προετοιμάστηκαν πριν από τις συνεδριάσεις, και άλλοι πέντε δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συνάντηση.

Για την Κάισα Κοσόνεν, τη συντονίστρια πολιτικής στην Greenpeace International, η σύνοδος κορυφής "θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση λύσεων για το κλίμα αμερόληπτα, όχι σε αγορές που τροφοδοτούν την κρίση".

"Αυτό ακριβώς είναι το είδος της σύγκρουσης συμφερόντων που φοβόμασταν όταν ο γενικός διευθυντής πετρελαϊκής εταιρίας διορίστηκε σε αυτήν τη θέση", πρόσθεσε η Κοσόνεν.

Η επιλογή του αφεντικού της Adnoc για την προεδρία της COP28 είχε ήδη επικριθεί έντονα από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

"Εάν αυτές οι κατηγορίες είναι βάσιμες, είναι εντελώς απαράδεκτο και πραγματικό σκάνδαλο", απάντησε η Greenpeace σε ανακοίνωση, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα.

