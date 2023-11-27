Τι είπε ο πρέσβης Β. Κορέας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για κατασκοπευτικό δορυφόρο

Ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας δικαιολόγησε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου, υποστηρίζοντας ότι έγινε στο πλαίσιο του «δικαιώματος στη νόμιμη άμυνα» της χώρας του έναντι της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι ΗΠΑ.

Ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, τον Μάιο και τον Αύγουστο, ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε την Τρίτη έθεσε σε τροχιά τον στρατιωτικό δορυφόρο παρατήρησης «Malligyong-1», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Η Νότια Κορέα έχει επιβεβαιώσει πως ο βορειοκορεατικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, πολλές χώρες της Δύσης, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα καταδίκασαν την εκτόξευση ως κατάφωρη παραβίαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επειδή έγινε χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων.

«Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο κρίσιμη κατάσταση» σε ό,τι αφορά τον τομέα της ασφάλειας, υποστήριξε ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ, ο Κιμ Σονγκ, επισημαίνοντας πως άλλες χώρες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς αναφορικά με την εκτόξευση δορυφόρων.

«Μια αντιμαχόμενη πλευρά, οι ΗΠΑ, μας απειλεί με πυρηνικά όπλα», ισχυρίστηκε ο Κιμ Σονγκ. «Είναι νόμιμο δικαίωμα της Βόρειας Κορέας, ως αντιμαχόμενης πλευράς, να αναπτύσσει, να δοκιμάζει, να κατασκευάζει και να κατέχει οπλικά συστήματα αντίστοιχα με εκείνα που διαθέτουν ή αναπτύσσουν οι ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Στηλιτεύοντας τις κατηγορίες ότι η Πιονγκγιάνγκ χρησιμοποιεί ως πρόσχημα το πρόγραμμα δορυφόρων για να τελειοποιήσει τους πυραύλους της, ο Κιμ Σονγκ διερωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύουν δορυφόρους «με καταπέλτη».

Η αμερικανίδα πρέσβειρα στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ απέρριψε τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ, υπογραμμίζοντας πως οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας έχουν αμυντικό χαρακτήρα και οι ημερομηνίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων – εν αντιθέσει με την πρακτική που ακολουθεί η Βόρεια Κορέα. Κατηγόρησε επίσης για ακόμη μια φορά την Κίνα και τη Ρωσία – μόνιμα μέλη με δικαίωμα βέτο – ότι εμπόδισαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει δράση.

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Κενγκ Σουάνγκ, επέκρινε την Ουάσινγκτον για «κλιμάκωση των εντάσεων και της αντιπαράθεσης» λόγω της στρατιωτικής συμμαχίας της με τη Σεούλ. «Εάν η Βόρεια Κορέα αισθάνεται διαρκώς πως απειλείται και παραμένουν οι εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια (…) η κορεατική χερσόνησος θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο επιθετικών ενεργειών, εν είδει αντιποίνων», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.