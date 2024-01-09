Η Air France ξεκινά και πάλι πτήσεις προς το Ισραήλ από τις 24 Ιανουαρίου

Η Air France θα επαναλάβει τις πτήσεις προς το Ισραήλ από τις 24 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της εταιρίας, σε μια ακόμα περίπτωση ξένης αεροπορικής εταιρίας που τερματίζει την αναστολή δρομολογίων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Η Air France θα πραγματοποιεί τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ με αεροσκάφος Airbus A350, σύμφωνα με την εκπρόσωπο.

Ξένες αεροπορικές εταιρίες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου. Η Lufthansa, η Swiss και η Austrian άρχισαν και πάλι να εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

