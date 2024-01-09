Απαλλάχθηκε από κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης ο Ντάιαμοντ

Απαλλάχθηκε ο Τζακ Ντάϊαμοντ της Σάντερλαντ από την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που κατηγορούταν, με τους ενόρκους να τον βρίσκουν αθώο μετά από μόλις 15 λεπτά.

Ήταν 30 Μαρτίου το 2023 όταν προέκυψε το εν λόγω περιστατικό στην περιοχή Γουόσινγκτον του Σάντερλαντ. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο και αρνήθηκε τη σεξουαλική επίθεση.

Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε, το φερόμενο ως θύμα ισχυρίστηκε ότι πήγε στο σπίτι του Ντάιαμοντ όταν δέχθηκε επίθεση από αυτόν. Η δίκη φανέρωσε πως το ζευγάρι ήταν «φίλοι με προνόμια» μετά τη συνάντησή τους στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Ο Ντάιαμοντ είπε στο δικαστήριο του Νιούκαστλ ότι υπήρξε συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα στο σπίτι του το 2022.

Στις 8 Ιανουαρίου 2024, ο εξτρέμ της Σάντερλαντ αθωώθηκε με την ομάδα του να επιβεβαιώνει την άρση της τιμωρίας του και την επιστροφή του στις αθλητικές δραστηριότητες.

«Οι τελευταίοι 18 μήνες ήταν εξαιρετικά απαιτητικοί. Τώρα ανυπομονώ να ξαναρχίσω την καριέρα μου», δήλωσε ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που ήταν δανεικός στη Λίνκολν Σίτι την περασμένη σεζόν, αλλά η συμφωνία τερματίστηκε όταν κατηγορήθηκε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.