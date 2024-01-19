Σε μία σαφή ένδειξη ότι η κρίση ανάμεσα σε Πακιστάν και Ιράν βαίνει προς αποκλιμάκωση, το Ισλαμαμπάντ σήμερα εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί με το Ιράν για «όλα τα θέματα» σε επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου και οι δύο χώρες ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή επιθέσεων με drone και πυραύλους σε βάσεις μαχητών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα του Πακιστάν της Πέμπτης σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι σε ένα παραμεθόριο χωριό στην επικράτειά του, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά. Το Πακιστάν είπε ότι από την ιρανική επίθεση της Τρίτης σκοτώθηκαν δύο παιδιά.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από το Ιράν για τις συνομιλίες.

Την Παρασκευή, το Πακιστάν είπε ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Τζαλίλ Αμπάς Τζιλάνι και του Ιρανού ομολόγου του Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζιλάνι εξέφρασε την ετοιμότητα του Πακιστάν να συνεργαστεί με το Ιράν για όλα τα ζητήματα με βάση το πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Συμφώνησαν επίσης να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Συζητήθηκε επίσης η επιστροφή των πρεσβευτών των δύο χωρών στις πρωτεύουσές τους».

Σύμφωνα με τα ιρανικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμιραμπντολαχιάν είπε: «Η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Πακιστάν μας ενδιαφέρουν πολύ και η διμερής συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να εξουδετερώσουμε και να καταστρέψουμε τα στρατόπεδα των τρομοκρατών στο πακιστανικό έδαφος».

Το τηλεφώνημα έγινε την ώρα που ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Πακιστάν Ανουάρ ουλ Χακ Κακάρ συγκαλούσε την Επιτροπή Εθνικής Ασφαλείας, με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών των υπηρεσιών του στρατού, όπως ανέφερε μια πηγή του γραφείου του.

Ο Κακάρ συντόμευσε την παραμονή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και επέστρεψε στο Πακιστάν την Πέμπτη. Το γραφείο του ανέφερε ότι το Πακιστάν και το Ιράν θα μπορούσαν αμοιβαίως να ξεπεράσουν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. «Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να λάβουν μέτρα για να αποκαταστήσουν τη σχέση τους όπως ήταν πριν από τις 16 Ιανουαρίου» και «το Πακιστάν θα καλωσορίσει και θα ανταποδώσει όλα τα θετικά μέτρα» που θα λάβει η Τεχεράνη, πρόσθεσε.

