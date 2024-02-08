Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις μαχητών στο Πακιστάν σήμερα Πέμπτη, την ώρα που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη χώρα έπειτα από την προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και το κλείσιμο χερσαίων συνόρων προκειμένου να διατηρηθούν ο νόμος και η τάξη.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι έλαβε αυτά τα μέτρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων σε δύο εκρήξεις κοντά σε γραφεία υποψηφίων στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουτσιστάν χθες, Τετάρτη. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε αργότερα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές.

«Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων τρομοκρατικών συμβάντων στη χώρα [κατά τα οποία] πολύτιμες ζωές έχουν χαθεί, μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα προκειμένου να διατηρηθούν ο νόμος και η τάξη και να αντιμετωπιστούν πιθανές απειλές», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους και στα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα καθώς η ψηφοφορία ξεκίνησε, με τα σύνορα με το Ιράν και το Αφγανιστάν να έχουν κλείσει προσωρινά.

Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε έκρηξη βόμβας και πυροβολισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο αστυνομική περίπολο στην περιοχή Κουλάτσι της επαρχίας Ντέρα Ισμαΐλ Χαν στα βορειοδυτικά στη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Ραούφ Καϊσράνι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην Τανκ, περίπου 40 χλμ. βορειότερα.

Επιθέσεις με χειροβομβίδες αναφέρθηκαν επίσης σε διαφορετικά σημεία του Μπαλουτσιστάν, όμως η ψηφοφορία δεν έχει επηρεαστεί εκεί εφόσον δεν υπήρξαν απώλειες, δήλωσε στο Ρόιτερς ο Σαΐντ Άχμεντ Ουμράνι, διοικητής του τμήματος Μακράν.

Ο Μοχσίν Νταουάρ, υποψήφιος από το Βόρειο Ουαζιριστάν –εστία ισλαμιστών ανταρτών στο βορειοδυτικό Πακιστάν-- ανέφερε σε επιστολή προς την Εκλογική Επιτροπή του Πακιστάν πως ορισμένα εκλογικά τμήματα στην περιφέρειά του καταλήφθηκαν από ντόπιους 'Ταλιμπάν' που απειλούσαν εκλογικό προσωπικό και ντόπιους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από την εκλογική επιτροπή ή τις δυνάμεις ασφαλείας.

Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και το δριμύ ψύχος, μακριές ουρές είχαν αρχίσει να σχηματίζονται έξω από τα εκλογικά τμήματα ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ψηφοφορίας. «Η τύχη της χώρας διακυβεύεται, γιατί θα έπρεπε να έρθω αργά;», δήλωσε η 86χρονη Μουμτάζ, μια νοικοκυρά μια δεκαετία μεγαλύτερη από το ίδιο το Πακιστάν, καθώς στεκόταν στην ουρά στο Ισλαμαμπάντ.

Εκτός από τη βία των μαχητών, οι εκλογές πραγματοποιούνται εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης και ενός πολύ πολωμένου πολιτικού περιβάλλοντος και πολλοί αναλυτές λένε ότι μπορεί να μην αναδείξουν ξεκάθαρο νικητή.

Τα ανεπίσημα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 14:00 ώρα Ελλάδας και μια σαφέστερη εικόνα είναι πιθανό να υπάρξει νωρίς αύριο, Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

