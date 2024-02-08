Με συμβολική παρουσία τους στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σανρέμο, οι αγρότες του κινήματος των τρακτέρ θέλουν απόψε να πάρουν μέρος στην τρίτη βραδιά του μουσικού αυτού διαγωνισμού, σε ζωντανή μετάδοση από την δημόσια τηλεόραση της Rai, για να προβάλουν τα αιτήματά τους.

Στο Σανρέμο, έξω από την Γένοβα, έως τώρα έχουν φτάσει επτά τρακτέρ. Έπειτα από την σχετική πρόσκληση του Αμαντέους, παρουσιαστή και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, οι αγρότες αναμένεται να μπορέσουν να ανέβουν στην εξέδρα του θεάτρου 'Αριστον, ή να συνδεθούν από κεντρικό δρόμο της πόλης, κατά την διάρκεια της τρίτης, αποψινής βραδιάς του μουσικού αυτού ραντεβού.

Στο μεταξύ, αύριο, Παρασκευή, θα οργανωθεί στην ιταλική πρωτεύουσα διαδήλωση των αγροτών, στην κεντρική πλατεία Σαν Τζοβάνι του Λατερανού. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από διάλογο με τις αστυνομικές αρχές και τη νομαρχία και οι οργανωτές έχουν κάνει σαφές ότι «παρά μια κάποια αναπόφευκτη ταλαιπωρία, δεν σκοπεύουν να παραλύσουν την κίνηση σε ολόκληρη την Αιώνια Πόλη». Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα αυτή διαμαρτυρία είναι πιθανό να πάρουν μέρος περίπου 1.500 αγρότες, αλλά με μόνο δέκα τρακτέρ.

Την ερχόμενη εβδομάδα, τέλος, αναμένεται να οργανωθεί νέα μαζική διαδήλωση στο κέντρο της Ρώμης, ενδεχομένως στον χώρο του Τσίρκο Μάσιμο, με μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

