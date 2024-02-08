Ο Ρώσος Μπορίς Ναντιέζντιν, υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές που τάσσεται κατά του πολέμου, δήλωσε σήμερα ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την άρνηση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC) να τον εγγράψει ως υποψήφιο για την εκλογική διαδικασία του Μαρτίου, στην οποία αναμένεται άνετα να επικρατήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η CEC είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι εντόπισε προβλήματα στις υπογραφές που ο ίδιος και οι σύμμαχοί του είχαν συγκεντρώσει για τη στήριξη της υποψηφιότητάς του και ότι κάποιες από τις υπογραφές αυτές ήταν ανθρώπων που δεν βρίσκονταν εν ζωή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των αρμόδιων αξιωματούχων να μην επιτρέψουν στο Ναντιέζντιν να είναι υποψήφιος συμβαδίζει με τους κανόνες διότι υπήρχαν παρατυπίες στα έγγραφα που προσκόμισε.

Ο Ναντιέζντιν ανέφερε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι δεν συμφωνεί με την απόφαση της CEC και ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας.

«Συνέλεξα πάνω από 200.000 υπογραφές σε όλη τη Ρωσία. Πραγματοποιήσαμε τη συλλογή αυτή με ανοικτό και ειλικρινή τρόπο – τις ουρές στα κεντρικά μας γραφεία και τα σημεία υπογραφής τις παρακολούθησε όλος ο κόσμος», δήλωσε ο Ναντιέζντιν.

«Η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές το 2024 είναι η σημαντικότερη πολιτική απόφαση της ζωής μου. Δεν εγκαταλείπω τις προθέσεις μου».

Κανείς δεν ανέμενε νίκη του 60χρονου Ναντιέζντιν, στην περίπτωση που ανακηρυσσόταν υποψήφιος. Η επικράτηση του 71χρονου Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από τα τέλη του 1999, θεωρείται από πολλούς δεδομένη.

Ωστόσο ο Ναντιέζντιν εξέπληξε κάποιους αναλυτές με την αιχμηρή κριτική για αυτό που το Κρεμλίνο περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει «μοιραίο λάθος» και έχει δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να το τερματίσει μέσω διαπραγματεύσεων.

Οι επικριτές του Κρεμλίνου λένε ότι ο Ναντιέζντιν, που είναι τακτικά προσκεκλημένος σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης για τον πόλεμο, δεν θα μπορούσε να φθάσει εκεί που βρίσκεται σε ένα τόσο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα χωρίς τις ευχές των αρχών, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί τον Ναντιέζντιν σοβαρό αντίπαλο για τον Πούτιν, ο οποίος, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα κερδίσει τις εκλογές με βάση τη σαρωτική λαϊκή υποστήριξη.

Ως υποψήφιος πολιτικού κόμματος, ο Ναντιέζντιν χρειαζόταν να συγκεντρώσει 100.000 υπογραφές σε τουλάχιστον 40 περιοχές για να συμμετάσχει στις εκλογές στις 15-17 Μαρτίου. Ο Πούτιν, που επέλεξε να συμμετάσχει ως ανεξάρτητος παρά ως υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος της Ενιαίας Ρωσίας, χρειάζεται 300.000. Έως τώρα έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,5 εκατ. υπογραφές, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

