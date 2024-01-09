Εσεκίμπο: Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στη Γουιάνα

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη στη Γουιάνα, εν μέσω της κρίσης γύρω από την Εσεκίμπο, περιοχή με υπέδαφος πλούσιο σε πετρέλαιο την οποία διεκδικεί η γειτονική Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο βοηθός υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τις υποθέσεις του δυτικού ημισφαιρίου, Ντάνιελ Έρικσον, αναμενόταν να έχει συνομιλίες με στελέχη της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων της Γουιάνας, καθώς και αντιπροσώπους της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Τζόρτζταουν.

Η επίσκεψη του βοηθού υφυπουργού Άμυνας τονίζει τη «σημασία της διμερούς εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια (...) για την υποστήριξη της περιφερειακής σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Τζόρτζταουν.

Οι αρχές της Γουιάνας δεν έχουν σχολιάσει ως τώρα την επίσκεψη του αμερικανού αξιωματούχου, έναν μήνα μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ στη μικρή αγγλόφωνη χώρα του βορειοανατολικού τμήματος της νότιας Αμερικής. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε «πρόκληση» τα γυμνάσια αυτά, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών πως η εδαφική διένεξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση.

Χωρίς να αναφερθεί ρητώς στην επίσκεψη του κ. Έρικσον, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες τη γειτονική χώρα πως δρα «υπό τις εντολές των γκρίνγκος».

Κατ’ αυτόν, η Γουιάνα «ενεργεί όπως η πρώην βρετανική Γουιάνα, σήμερα αποικία των Βρετανών υπό τις εντολές των γκρίνγκος, που σουλατσάρουν λες κι είναι σπίτι τους και κάνουν ό,τι θέλουν. Μην ξεγελιέστε για τη Βενεζουέλα».

Κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής των προέδρων των δυο κρατών τη 14η Δεκεμβρίου, ο κ. Μαδούρο και ο ομόλογός του Ιρφάν Αλί δεσμεύθηκαν ότι οι δυο χώρες δεν θα χρησιμοποιήσουν βία η μια εναντίον της άλλης και ότι δεν θα επιδοθούν σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν την ένταση.

Όμως η άφιξη στα τέλη Δεκεμβρίου βρετανικού πολεμικού πλοίου για «γυμνάσια ρουτίνας» στη Γουιάνα εξώθησε τη Βενεζουέλα να διεξαγάγει στρατιωτικά γυμνάσια στα σύνορα, με τη συμμετοχή 5.000 και πλέον ανδρών των ενόπλων δυνάμεων της.

Η ένταση ανάμεσα στο Καράκας και την Τζόρτζταουν ανέβηκε από τον Σεπτέμβριο, όταν η Γουιάνα κήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για την αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου. Την 3η Δεκεμβρίου, διεξήχθη σε αντίδραση στη Βενεζουέλα δημοψήφισμα για την προσάρτηση της Εσεκίμπο, που έχει έκταση 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και υπέδαφος πλούσιο σε πετρέλαιο και άλλους φυσικούς πόρους.

Κάπου 125.000 άνθρωποι, ή περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Γουιάνας, ζουν στην Εσεκίμπο, η οποία αποτελεί τα δυο τρίτα της επιφάνειας της χώρας.

Η Βενεζουέλα λέει πως το φυσικό σύνορο των δυο χωρών θα έπρεπε να είναι ο ποταμός Εσεκίμπο, όπως το 1777, την περίοδο της επικυριαρχίας της πάλαι ποτέ ισπανικής αυτοκρατορίας. Η Γουιάνα αντιτείνει πως τα σύνορα, η χάραξη των οποίων ανάγεται στην περίοδο της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας, χαράχθηκαν το 1899 με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου του Παρισιού. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί επίσης το Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.