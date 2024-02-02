Συρία: Μέλος των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Ιρανός σύμβουλος των Φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό σκοτώθηκε σήμερα σε ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα που είχε στόχο νότια περιοχή της συριακής πρωτεύουσας, μετέδωσαν ημιεπίσημοι ιρανικοί ιστότοποι και το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ενώ μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 3 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή και ότι στοχοθετήθηκε εγκατάσταση που ανήκει στην λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA είχε μεταδώσει επικαλούμενο συριακή στρατιωτική πηγή ότι ο στρατός της χώρας κατέρριψε αριθμό ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν στη νότια Δαμασκό.

Οι ιρανικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι κατονόμασαν τον νεκρό ως τον Σαΐντ Αλινταντί, χωρίς να διευκρινίσουν τον βαθμό του στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε παράλληλα ότι "ένας από τους συμβούλους των Φρουρών της Επανάστασης, ο Σαΐντ Αλινταντί, έγινε μάρτυρας χάνοντας τη ζωή του" στο πλήγμα.

Τουλάχιστον 3 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σήμερα την αυγή σε πλήγμα του Ισραήλ στη Συρία, το δεύτερο αυτήν την εβδομάδα στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε παράλληλα η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συριακή στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης δήλωσε από την πλευρά της ότι "ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε αρκετές θέσεις στη νότια Δαμασκό γύρω στις 04:20 τοπική ώρα (03:30 ώρα Ελλάδος)", χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο "τουλάχιστον τρεις μαχητές φιλοϊρανικών ομάδων που συνδέονται με το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένου ενός Ιρανού και ενός Ιρακινού, σκοτώθηκαν", σε αυτό το πλήγμα που είχε στόχο "μέρος που ανήκει στη λιβανική Χεζμπολάχ" στο νότιο τμήμα της Δαμασκού.

Το Παρατηρητήριο, που έχει την έδρα του στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία, διευκρίνισε ότι το μέρος που στοχοθετήθηκε βρισκόταν "στην αρτηρία που οδηγεί στην Σαγέντα Ζεϊνάμπ", ιερό τόπο των σιιτών.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, στοχοθετήθηκε επίσης κι άλλη θέση, στην οδική αρτηρία του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού, επίσης στο νότιο τμήμα της συριακής πρωτεύουσας, η οποία είχε εκκενωθεί από τους φιλοϊρανούς μαχητές.

Σε ερώτηση για τα πλήγματα, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι δεν σχολιάζει δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης.

Το Ισραήλ διεξάγει εδώ και χρόνια επιθέσεις σε, όπως τους χαρακτηρίζει, φιλοϊρανικούς στόχους στη Συρία, όπου η επιρροή της Τεχεράνης αυξήθηκε από τότε που άρχισε να υποστηρίζει τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα του που ξέσπασε το 2011.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, το Ισραήλ κλιμάκωσε τα πλήγματά του σε στόχους υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών στη Συρία και έχει επίσης πλήξει την αντιαεροπορική άμυνα του συριακού στρατού και κάποιες συριακές δυνάμεις.

Τη Δευτέρα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα κατά βάσης της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης στον ίδιο τομέα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το συγκρότημα Σαγέντα Ζεϊνάμπ, σημαντικός τόπος προσκυνήματος των σιιτών, φυλάσσεται από το 2011 που ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές της Χεζμπολάχ, μαζί με τον στρατό της Δαμασκού.

Βάσεις της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης έχουν δυημιουργηθεί στη συνοικία αυτή, σύμφωνα με την μκο.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, άλλα δύο πλήγματα είχαν ιρανικούς στόχους στη Συρία εν μέσω ενός τεταμένου περιφερειακού πλαισίου λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Εξάλλου οι ΗΠΑ απείλησαν με αντίποινα φιλοϊρανικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Συρία και το Ιράκ, μετά την επίθεση την Κυριακή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία και το Ιράκ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα του θα δώσει μια "ηχηρή απάντηση" σε οποιονδήποτε αποπειραθεί να την εκφοβίσει, αλλά υπογράμμισε ταυτοχρόνως ότι το Ιράν δεν θα ξεκινήσει έναν πόλεμο στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

