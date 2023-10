Παγιδευμένη στη Γάζα η πεθερά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού – «Πού να πάω; Πού είναι η ανθρωπιά;» - Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που του έστειλε η πεθερά του από τη Γάζα, στο οποίο, με δάκρυα στα μάτια, η γυναίκα θρηνεί για το τελεσίγραφο του Ισραήλ προς τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια.

«Αυτή είναι η Ελίζαμπεθ Ελ Νάκλα. Είναι η πεθερά μου (…) Όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας, δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς. Της είπαν να φύγει από τη Γάζα αλλά, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός, είναι παγιδευμένη και δεν έχει πού να πάει» έγραψε ο Γιούσαφ στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου βίντεο» λέει η Ελ Νάκλα στο μήνυμά της. «Ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό και εκείνοι (ο ισραηλινός στρατός) τους βομβαρδίζουν (…) Πού να πάμε; (…) Πού είναι η ανθρωπιά;» ακούγεται να λέει η πεθερά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού, που είναι συνταξιούχος νοσηλεύτρια.

