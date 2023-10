Ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούν αδιακρίτως στις τουαλέτες του φεστιβάλ με τους 260 νεκρούς - Δείτε βίντεο

Αποφασισμένοι να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν ήταν οι μαχητές της Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσαν στο νότιο Ισραήλ.

Σοκαριστικό βίντεο που δημοσίευσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις δείχνει τη Χαμάς να πυροβολεί αδιακρίτως στις υπαίθριες τουαλέτες του Nova Music Festival.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT