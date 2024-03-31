Κύπρος: Συνεχίζουν το ταξίδι προς τη Γάζα τα πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια

Τα τρία πλοία που αποτελούν τη νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τη Λάρνακα συνεχίζουν την πορεία τους, καθ' οδόν προς τον προορισμό τους, μετά την αναχώρησή τους χθες το βράδυ. Πληροφορίες του κυπριακού πρακτορείου ειδήσεων (ΚΥΠΕ) αναφέρουν ότι τα τρία πλοία, Open Arms, Jennifer και Ledra Dynamics, καθώς και η φορτηγίδα ARΙS κινούνται κανονικά προς τον προορισμό τους και αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα αύριο Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία αναχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου από το λιμάνι της Λάρνακας, με στόχο να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στο ΚΥΠΕ, μεταφέρονται συνολικά με την αποστολή αυτή 332 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σημείωσε, ακόμα, ότι στην αποστολή περιλαμβάνεται, επίσης, βοηθητικός εξοπλισμός, δηλαδή ένας γερανός που θα χρησιμοποιηθεί για εκφόρτωση της βοήθειας, και η αποστολή είναι εξοπλισμένη με πλήρωμα για τον χειρισμό του γερανού.

Σημείωσε, δε, ότι στο μεταξύ έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και για τη συγκέντρωση βοήθειας για την επόμενη αποστολή.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρεται στην αναχώρηση από την Κύπρο των τριών πλοίων για τη Γάζα, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, τα οποία μεταφέρουν εκατοντάδες τόνους φαγητού για τη Βόρεια Γάζα.

"Αυτή η δεύτερη αποστολή μεταφέρει εκατοντάδες τόνους, έχει αρκετό φαγητό για την ετοιμασία πάνω από ενός εκατομμυρίου γευμάτων και περιλαμβάνει αυτοσυντηρούμενα και έτοιμα προς κατανάλωση είδη, όπως ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, κονσερβοποιημένα λαχανικά και πρωτεΐνες", αναφέρει.

Σημειώνει, ακόμα, ότι η ΜΚΟ World Central Kitchen έχει παράσχει πάνω από 3 εκ. γεύματα μέσω ξηράς, αέρα και θάλασσας στους Παλαιστίνιους που είναι αντιμέτωποι με λιμό.

"Τα ΗΑΕ έχουν παραδώσει 26.000 τόνους επειγουσών προμηθειών, περιλαμβανομένου φαγητού, νερού και ιατρικών προμηθειών, μέσω 229 πτήσεων, 19 ρίψεων από αέρος, 1.035 φορτηγών και τριών πλοίων", σημειώνει το ΥΠΕΞ, τονίζοντας, ωστόσο ότι "ενώ η πρωτοβουλία αυτή παρέχει στους Παλαιστίνιους τα τρόφιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα, το άνοιγμα των χερσαίων διαβάσεων παραμένει υψίστης σημασίας για την αποτροπή του λιμού", καταλήγει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 1-2 Απριλίου, για να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο και την πρωτοβουλία "Αμάλθεια".

Όπως έχει ανακοινωθεί, στις το βράδυ της Δευτέρας η Μετσόλα θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το πρωί της Τρίτης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα έχει διάλογο με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας από την κοινωνία των πολιτών με θέμα τις ευρωεκλογές. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα έχει συνάντηση με την Προέδρο της Βουλής.

Στις 11πμ, θα αναχωρήσει από τη Βουλή και θα μεταβεί στο λιμάνι της Λάρνακας και στη συνέχεια στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όπου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα την ενημερώσει για την πρωτοβουλία "Αμάλθεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

