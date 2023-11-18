Ουζμπεκιστάν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής στην περιφέρεια της Σαμαρκάνδης, στο νοτιοανατολικό Ουζμπεκιστάν, παρασύροντας στον θάνατο τα μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Κατακοργόν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ουζμπεκιστάν δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των επιβαινόντων στο μοιραίο ελικόπτερο, ενώ εκφράζονται συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.