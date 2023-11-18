ΗΠΑ: Εισαγγελέας προτείνει να ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ

Η εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον στην Τζόρτζια που ερευνά τις κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων 14 προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν σε απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, πρότεινε την Παρασκευή να ξεκινήσει η δίκη στις 5 Αυγούστου 2024.

Η εισαγγελέας Φάνι Γουίλις ζήτησε επίσης από τον δικαστή Σκοτ Μακάφι, ο οποίος θα έχει τον τελευταίο λόγο, να ορίσει την 21η Ιουνίου ως προθεσμία για την παραδοχή ενοχής.

Ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία Τζόρτζια, ο Στίβεν Σάντοου, αντιτάχθηκε στον ορισμό της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ζήτησε από τον δικαστή να ορίσει ακρόαση για να ακούσει επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές.

Τέσσερις από τους 19 κατηγορούμενους που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο το οποίο εκδόθηκε στις 14 Αυγούστου έχουν ήδη παραδεχθεί την ενοχή τους. Καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές, χωρίς φυλάκιση, με αντάλλαγμα την κατάθεσή τους στη δίκη των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Η εισαγγελέας Γουίλις υποστήριξε ότι με την επιλογή της 5ης Αυγούστου θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συμπέσει η δίκη στην πολιτεία Τζόρζια με άλλες που εκκρεμούν σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον ομοσπονδιακών δικαστηρίων, προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 4 Μαρτίου και στις 20 Μαΐου 2024.

Επέμεινε να δικαστούν ταυτόχρονα οι 15 κατηγορούμενοι, τονίζοντας ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας που θα οριστεί, δεν θα τους προσφερθεί συμφωνία και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές εφόσον κριθούν ένοχοι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα Washington Post, η εισαγγελέας Γουίλις είχε εκτιμήσει πως «η δίκη θα διαρκέσει μήνες» και δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του επόμενου έτους ή τους πρώτους μήνες του 2025.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ο Ρούντι Τζουλιάνι, και ο τελευταίος προσωπάρχης του στον Λευκό Οίκο, ο Μάρκ Μέντοους. Όλοι είναι ελεύθεροι με εγγύηση, αλλά η εισαγγλέας ζήτησε την ανάκληση του μέτρου για έναν εξ αυτών, τον Χάρισον Φλόιντ, τον οποίο κατηγόρησε για απόπειρα εκφοβισμού μαρτύρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, καταγγέλλει τις δικαστικές περιπέτειές του ως «εκλογικές παρεμβάσεις» υποκινούμενες από τους Δημοκρατικούς για να τον αποκλείσουν από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο και αξιώνει να μην ξεκινήσει οποιαδήποτε δίκη πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

