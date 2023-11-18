Ένοπλος εισέβαλε χθες Παρασκευή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χαμσάιρ στις ΗΠΑ και άνοιξε πυρ στην αίθουσα υποδοχής, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν άνθρωπο. Αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία στο νοσοκομείο ανταπέδωσε τα πυρά και ο δράστης έπεσε νεκρός, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 (τοπική ώρα, 22:30 ώρα Ελλάδος). Παρότι ο ένοπλος εξουδετερώθηκε άμεσα, αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ερευνούσαν επί ώρες το νοσοκομείο και τους γύρω χώρους προτού σημάνουν λήξη συναγερμού.

Στο θύμα του ενόπλου παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε άλλο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Το κίνητρο του δράστη της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

