Ουκρανοί ολιγάρχες και πλούσιοι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν τη χώρα καθώς οι εντάσεις με τη Ρωσία φτάνουν σε κομβικό σημείο και οι δυτικές χώρες καλούν τους πολίτες τους να φύγουν, όπως ανέφερε την περασμένη Δευτέρα η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ukrainskaya Pravda.

Τουλάχιστον 20 ναυλωμένες πτήσεις αναχώρησαν από το Κίεβο την προηγούμενη Κυριακή, περισσότερες από κάθε άλλη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, ανέφερε η ουκρανική ιστοσελίδα, επικαλούμενη αρχεία καταγραφής πτήσεων.

Οι δύο πλουσιότεροι άνδρες της Ουκρανίας Ρινάτ Αχμέτοφ και Βίκτορ Πίντσουκ είναι μεταξύ εκείνων που φέρεται να έχουν τραπεί σε φυγή.

Ο μεγιστάνας της ναυτιλίας Αντρέι Σταβνίτσερ και ο αγροτικός μεγιστάνας Βαντίμ Νεστερένκο έφυγαν επίσης από την Ουκρανία την Κυριακή.

Ο δισεκατομμυριούχος Ιγκόρ Αμπράμοβιτς, βουλευτής από το φιλορωσικό κόμμα Αντιπολίτευσης — για τη Ζωή, φέρεται να ναύλωσε ένα αεροπλάνο για μέλη του κόμματος και τις οικογένειές τους στη Βιέννη, με 50 επιβάτες.

