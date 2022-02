Bίντεο και φωτογραφίες από ουκρανικό νηπιαγωγείο το οποίο φέρονται να βομβάρδισαν νωρίτερα οι φιλορώσοι αυτονομιστές έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

Νωρίτερα, οι αντάρτες είχαν καταγγείλει ότι το Κίεβο βομβάρδισε τις περιοχές τους με όλμους, οξύνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Το Κίεβο διέψευσε ότι επιτέθηκε στις θέσεις των αυτονομιστών και κατήγγειλε ότι οι αυτονομιστές επιτέθηκαν σε νηπιαγωγείο.

Παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επεσήμαναν ότι έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά βομβαρδισμών κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των φιλορώσων ανταρτών και του ουκρανικού στρατού τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο Reuters, προκαλώντας ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης.

Εκρήξεις που παραπέμπουν σε βομβαρδισμό από πυροβολικό ακούστηκαν και κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και στο Ελένκοβα, χωριό της ίδιας περιοχής, στην ανατολική Ουκρανία. Πρόκειται για περιοχές που αμφότερες ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρία.

Russian forces targeted kindergarten in Stanitsa Luhanska this morning https://t.co/VOolQaWO5A via @hochu_dodomu #Ukraine pic.twitter.com/xWLEBkQdXW