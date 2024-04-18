Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στη χερσόνησο της Κριμαίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στη χερσόνησο της Κριμαίας, συγχαίροντας τον στρατηγό Σίρσκι για την επιχείρηση.

«Σήμερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον των κατακτητών στο Τζανκόι, σε ένα αεροδρόμιο», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Σας ευχαριστώ, πολεμιστές. Σας ευχαριστώ για την ακρίβειά σας. Ευχαριστώ τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων (Ολεξάντρ) Σίρσκι για την οργάνωση αυτής της επιχείρησης», συμπλήρωσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς όλους τους στρατιώτες που συμμετέχουν σε «ειδικές επιχειρήσεις» για την καταστροφή στρατιωτικών υποδομών του εχθρού.

Η περιοχή Τζανκόι βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που προσάρτησε η Ρωσία το 2014. Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Ρωσίας στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.