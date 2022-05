Μια πρώτη ομάδα 100 Ουκρανών αμάχων που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στην Μαριούπολη θα φτάσει στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων την ομάδα μας! Τώρα εκείνοι, μαζί με τα (Ηνωμένα Έθνη), εργάζονται για την απομάκρυνση άλλων αμάχων από το εργοστάσιο» έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.