Tempting Fortune: Ο Γιώργος ενδίδει σε πειρασμό και ξοδεύει 7.500 Ευρώ από τον κουμπαρά! Αρχίζει πόλεμος!

Από τη δεύτερη μέρα του Tempting Fortune μεμονωμένα παίκτες άρχισαν να ξοδεύουν χρήματα από τον κοινό κουμπαρά που κανονικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει 350.000 Ευρώ. Οι υπόλοιποι παίκτες μπορεί να συγχώρεσαν τη Ρούλα Γιαννιώτη που υπέκυψε στον Κρυφό Πειρασμό και έστειλε 2.000 Ευρώ στην οικογένειά της, ειδικά όταν έμαθαν οτι η κόρη της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά αυτόν που ξόδεψε άλλες 7.500 Ευρώ για τον εαυτό του δεν νομίζουμε οτι θα το συγχωρέσουν εύκολα.

340.500 Ευρώ έχουν μείνει στον κουμπαρά και αυτό σημαίνει πως αν δεν ξοδέψουν τίποτα άλλο ως το τέλος θα πάρει κάθε ένας από τους 14 παίκτες 24.321 Ευρώ και κάτι ψιλά. Με αυτά τα δύο έξοδα δηλαδή από τα οποία οφελήθηκαν μόλις 2 ο κάθε ένας έχασε από 679 Ευρώ από το έπαθλό του. Και όταν το συνειδητοποιήσουν πλήρως αυτό, οτι δηλαδή πριμοδότησαν από το δικό τους μερίδιο τα άξοδα των άλλων δύο.

Αυτός που έκανε την κίνηση ήταν ο Γιώργος Χότζα που μόλις μία μέρα πριν αντιστάθηκε στο να στείλει κι αυτός 2.000 Ευρώ στη μητέρα του και προφανώς το μετάνιωσε πικρά όταν είδε οτι η Ρούλα δέχτηκε και τα πήρε τα λεφτά.

Όταν λοιπόν οι παίκτες στο τελείωμα του χθεσινού επεισοδίου βρήκαν απέναντί τους τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να βγάζει σε δημοπρασία ένα ταξίδι στο Μπαλί (για δύο) με όλα τα έξοδα πληρωμένα και τιμή εκκίνησης τα 7.500 Ευρώ, ο Γιώργος δεν δίστασε καν. Το σήκωσε το καρτελάκι του παγώνοντας όλους τους συμπαίκτες του. Και καθώς κανείς άλλος δεν πριμοδότησε -προφανώς ίσως δεν έχει αντιληφθεί κανείς ακόμα πλήρως οτι το ποσό δεν αφαιρείται από το ατομικό τους μερίδιο αλλά από το συνολικό- το ταξίδι κατοχυρώθηκε στον Γιώργο.

Και κάτι μας λέει οτι θα το πληρώσει ακριβά στη σχέση του με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του από εδώ και πέρα. Κάτι που φαίνεται ήδη και απο το trailler του επεισοδίου της Δευτέρας. Η σφαγή μόλις ξεκίνησε...

