Την 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU Alexandroupolis), δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gastrade Κωστής Σιφναίος, με αφορμή την επίσκεψη στον Σταθμό στην Ελλάδα πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελβετίας και της Νορβηγίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της πρεσβείας της Ουγγαρίας στην Αθήνα, του κράτους μέλους που έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.

Ο κ. Σιφναίος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους πρέσβεις των κρατών μελών και τους αντιπροσώπους τους για την επίσκεψή τους στο FSRU και φυσικά την πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα για την τιμητική πρωτοβουλία. Μας χωρίζουν λίγες μόνο ημέρες από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Σταθμού, την 1η Οκτωβρίου, ημερομηνία που θα σημάνει και επίσημα την είσοδο σε μια νέα εποχή για τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη ολόκληρης της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης με σημαντικές πλέον ευκαιρίες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού τους, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την πρόσφατη συμφωνία που αφορά στην δέσμευση του ¼ της δυναμικότητας του Τερματικού από την αμερικανική εταιρεία Venture Global LNG».

Όπως αναφέρει η Gastrade, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι πρέσβεις ενημερώθηκαν διεξοδικά για τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, τους στρατηγικούς του στόχους, τη γεωπολιτική του σημασία αλλά και για τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα με τα οποία λειτουργεί. Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στον «Κάθετο Διάδρομο», μέρος του οποίου αποτελεί το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπη και την απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, παρέχοντας μια νέα ολοκληρωμένη οδό για την εισαγωγή εναλλακτικών προμηθειών φυσικού αερίου από την Ελλάδα σε όλη τη περιοχή μέχρι και την Ουγγαρία.

Πηγή: skai.gr

