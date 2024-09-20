HoLEP: Η επόμενη μέρα για την υπερπλασία του προστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι η πάθησις που επηρεάζει σήμερα πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια άνδρες άνω των 50 ετών σε όλον τον κόσμο .

Η διόγκωση του προστάτη επιδεινώνει την ποιότητα της ζωής με συμπτώματα που οδηγούν σε κατάθλιψη, απώλεια του ύπνου, κοινωνική απομόνωση, έκπτωση της σεξουαλικής λειτουργίας και εν τέλει βλάβη της ουροδόχου κύστεως και των νεφρών. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση με διουρηθρική εκτομή του προστάτη έχει φτάσει πλέον τα όρια των δυνατοτήτων και των περιορισμών της, οπότε μια νέα ρηξικέλευθη τεχνική έχοντας διαγράψει λαμπρή πορεία σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται να προστεθεί στην φαρέτρα των επιλογών των Ελλήνων Ουρολόγων αποτελώντας ήδη στο εξωτερικό τον νέο χρυσό κανόνα αντιμετώπισης του προστάτη.

Η HoLEP, η εκπυρήνιση δηλαδή του προστάτη (enucleation of the prostate) με την βοήθεια του Holmium Laser, μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική υψηλής τεχνολογίας, έχει ήδη υιοθετηθεί από τετραετίας πλέον και στην χώρα μας, στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, παρέχοντας θεραπεία σε πάνω από χίλιους συμπολίτες μας.

Το κυριότερο πλεονέκτημά της είναι ότι απωθεί ήπια και ατραυματικά τον ιστό μην αφήνοντας υπολείμματα, προσαρμοζόμενη στην ανατομία του κάθε ανδρός ξεχωριστά, ριζικά και ανεξαρτήτως μεγέθους προστάτη, μηδενίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες επανεπεμβάσεως στο μέλλον.

Η επέμβασης, λόγω της φιλικότητος του Laser προς τον ανθρώπινο ιστό δεν δημιουργεί μετεγχειρητικά συμπτώματα καύσου και συχνουρίας στους ασθενείς, επιτρέποντάς τους πολλές φορές να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους ακόμα και το απόγευμα της ιδίας ημέρας . Λόγω δε της άριστης αιμοστατικής ικανότητος του Laser και της ελαχίστης ναρκώσεως ωφελούνται μεταξύ άλλων υπερήλικες ασθενείς με υποκείμενα καρδιολογικά νοσήματα χωρίς να χρειασθεί να διακόψουν την αντιπηκτική τους αγωγή.

Επιπλέον αποφεύγονται οι θερμικές βλάβες στους παρακείμενους ιστούς, όπως είναι τα νεύρα που υποστηρίζουν την στυτική λειτουργία του ανδρός και ο σφιγκτήρας μυς υπεύθυνος για την εγκράτεια των ούρων, προβλήματα που αποτελούσαν ταμπού για τους άνδρες κατά το παρελθόν ώστε να επισκεφθούν τον ιατρό τους. Το PSA σχεδόν μηδενίζεται μετά την επέμβαση και ο ιστός αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση.

Η άνθιση της μεθόδου HoLEP ώθησε την ιατρική έρευνα να σπρώξει τα όριά της ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση της ελάχιστης παρέμβασης ανακαλύπτοντας την ¨διαμόρφωση παλμού¨ στα Lasers , η αλλιώς τεχνολογία Moses.

Δεδομένου ότι η επέμβασις διενεργείται σε υδάτινο περιβάλλον, η ακτίνα του Laser διασχίζοντας το νερό υπόκειτο σε απορρόφηση και διάθλαση μέρους της ενεργείας της. Με την διαμόρφωση παλμού δημιουργείται ένας στεγανός θύλακας μέσω του οποίου διέρχεται η δέσμη, ώστε να αποδίδεται βέλτιστα στον στόχο δίχως απώλειες.

Χειρουργώντας πλέον σε συνθήκες κενού, η επέμβασις εκτοξεύεται σε άλλα επίπεδα ταχύτητος ακρίβειας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όντας εντελώς αναίμακτη και ανώδυνη.

Η MoLEP λοιπόν, η Laser εκπυρήνιση του προστάτη, με την υποβοήθηση της τεχνολογίας Moses σύμφωνα με τις πολυκεντρικές μελέτες που συρρέουν από όλον τον κόσμο και συγκλίνουν στην αδιαμφισβήτητη υπεροχή της, είναι η μετεξέλιξη της ενδοσκοπικής εκπυρήνισης και αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη διεθνώς, αρκεί να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια διενέργειάς της.

Η μέθοδος θα πρέπει να εξασκείται σε Νοσοκομεία που διαθέτουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και την ανάλογη εμπειρία, καθότι απαιτεί μεγάλη καμπύλη εκμάθησης σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, όπου αποκτάται η κατάρτιση στην απολύτως συγκεκριμένη τεχνική η οποία θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με την Αμερικανική Ουρολογική Εταιρία. Η εκπυρήνιση γίνεται en bloc (σε ένα τεμάχιο δηλαδή), αναγνωρίζονται τα σωστά ανατομικά πλάνα της κάψας που περιβάλει το αδένωμα το οποίο αποκολλάται εξ ’ολοκλήρου εσωτερικά και απόλυτα αιμοστατικά, εφαρμόζοντας δε την στρατηγική εξασφάλισης του σφιγκτήρος με έγκαιρη απελευθέρωσή του. Τα νέα ενδοσκοπικά εργαλεία επίσης σημαντικά μειωμένης κατά 30% διαμέτρου, είναι φιλικά προς την ευαίσθητη ουρήθρα προς αποφυγή τραύματος και μελλοντικών δυσάρεστων στενώσεων (miniMoLEP).

Το νέο πρόσωπο της Ενδουρολογίας επεκτείνεται με επιτυχία πλέον και στον Ελληνα ασθενή, αποτελώντας μια ευεργεσία για τον άνδρα και μια μεγάλη ικανοποίηση της Ιατρικής κοινότητας η οποία συμβαδίζει επάξια με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.