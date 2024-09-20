«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησε στο ρέμα Καινούργιο στον Δήμο Μαραθώνα, προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών καθαρισμού που υλοποιούν τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς: «Μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό 18 ρεμάτων στους Δήμους Σαρωνικού και Αχαρνών οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές του προηγούμενου έτους, σε μία συνολική έκταση 9,7 χιλιομέτρων, καθώς και τον καθαρισμό και στα 800 μέτρα του κεντρικού ρέματος της Παλλήνης.

Παράλληλα, έως τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη 19 καθαρισμοί ρεμάτων στην Ανατολική Αττική σε σχεδόν 20,9 χλμ., σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, πάντα σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και με τα συνεργεία μας να παρεμβαίνουν άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη. Συνεχίζονται επίσης με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες και στα πλακοσκεπή τμήματα στον Κηφισό, στον Ποδονίφτη και στα υπόλοιπα ποτάμια στο Λεκανοπέδιο.

Ειδικά τώρα για τον Δήμο Μαραθώνα όπου βρισκόμαστε σήμερα, αμέσως μετά την πυρκαγιά του φετινού Αυγούστου, έχει ήδη καθαριστεί το μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος Ραπεντώσας, ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες εδώ στο ρέμα Καινούργιο σε μία έκταση 2,5 χιλιομέτρων και συνεχίζουμε και στο ρέμα Μαρούγκα».

Στις δηλώσεις του ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι Περιφέρειες να αποκτήσουν ενισχυμένες αρμοδιότητες ενόψει των επικείμενων αλλαγών με τη νέα «Χάρτα» της Αυτοδιοίκησης που έρχεται προς διαβούλευση το προσεχές διάστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών και επισήμανε ταυτόχρονα την ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση με περισσότερους πόρους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί, είναι να σταματήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι ευθύνης, αναφορικά με το ποια ρέματα είναι ευθύνη της περιφέρειας, ποια ρέματα είναι ευθύνη των δήμων, ποια ρέματα είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Αναμένουμε τη λήξη συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, και το βασικότερο, είναι ότι αναμένουμε από το οικονομικό επιτελείο, να μας εξασφαλίσει όλους τους απαιτούμενους πόρους. Διότι οι αρμοδιότητες και οι εξαγγελίες, χωρίς ταυτόχρονα την ύπαρξη των αναγκαίων χρημάτων, είναι επί της ουσίας εξαγγελίες χωρίς δέσμευση. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει δημοσιονομική πίεση, όμως οτιδήποτε αφορά την ανθρώπινη ζωή, την προστασία της περιουσίας των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί συνταγματική επιταγή και άμεση προτεραιότητα».

Ο καθαρισμός των ρεμάτων στην Ανατολική Αττική σε αριθμούς

⁠Μέχρι σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί ο καθαρισμός σε 10 ρέματα στον Δήμο Σαρωνικού, συνολικής έκτασης 7,1 χιλιομέτρων, 8 ρεμάτων στον Δήμο Αχαρνών συνολικής έκτασης 2,6 χιλιομέτρων, καθώς και ο καθαρισμός στο κεντρικό ρέμα του Δήμου Παλλήνης, έκτασης 800 μέτρων. ⁠Σε εξέλιξη βρίσκονται 19 καθαρισμοί ρεμάτων, συνολικής έκτασης 20,9 χιλιομέτρων, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ειδικότερα:

5 ρέματα στον Δήμο Σαρωνικού (ρέμα Αγίου Γεωργίου 2,6 χλμ., ρέμα Πέτας 1,2 χλμ., ρέμα Κολιαντρίκου Κουβαρά 1,5 χλμ., κεντρικό ρέμα Κουβαρά 700 μέτρων, τεχνικά έργα παραλιακής 500 μ.)

2 ρέματα στον Δήμο Διονύσου (ρέμα Μεγάλου Αλεξάνδρου 2,5 χλμ., Παραρεμάτιος Μ. Αλεξάνδρου στη Σταμάτα 250 μ.),

⁠4 ρέματα στον Δήμο Μαραθώνα (ρέμα Ραπεντόζας στην περιοχή Βρανά 1,2 χλμ., ρέμα Καινούριου 2,5 χλμ., φράγμα Μαρούγκα 500 μ., ρέμα Μαρούγκα 800 μ.)

⁠8 ρέματα στον Δήμο Αχαρνών (ρέμα Πασχαλιάς στο Τατόι 1,6 χλμ., τεχνικό ρέμα Αγ. Διονυσίου στη θέση Νερομάνας 400 μ., φράγμα Αγίου Διονυσίου 300 μ., ρέμα Σιατίστης Θρακομακεδόνων 1,3 χλμ., ρέμα Ασπροποτάμου Πάρνηθας 800 μ., Παραρεμάτιος Εσχατιάς Δημοτικό Σχολείο 700 μ., ρέμα Αγ. Κυριακής Βαρυμπόμπη 300 μ. και ρέμα Αγίας Παρασκευής 1,2 χλμ.).

Ειδικά στους Δήμους Αχαρνών, Σαρωνικού και Μαραθώνα βρίσκονται καθημερινά επί ποδός πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών και αναφέρθηκε διεξοδικά στις δυσκολίες του εγχειρήματος. «Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια δαιδαλώδη διαδικασία, είναι μία “Λερναία Ύδρα”, αφού σε κάθε ρέμα που καθαρίζουμε, προκύπτει κάτι καινούργιο, μια νέα δυσκολία, την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με τους δημάρχους. Εδώ που βρισκόμαστε, στον Μαραθώνα, το ρέμα καθαρίζεται αυτή τη στιγμή και λίγο παρακάτω, είναι μπαζωμένο. Δηλαδή η πραγματική του ροή σταματάει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οποιαδήποτε πρόσβαση των κατοίκων στην περιοχή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Το 2010, όταν πέρασε η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων στην Περιφέρεια, οι πόροι που μεταφέρθηκαν ταυτόχρονα, ήταν πόροι που απηχούσαν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τα δεδομένα όμως σήμερα έχουν αλλάξει. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει δώσει τη δυνατότητα αναθεωρήσεων σε όλα τα έργα, καθώς έχουν υπερπολλαπλασιαστεί οι τιμές και το κόστος των έργων, και το βασικότερο είναι ότι και τα όρια αντοχής των έργων, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από περίπου 15 χρόνια, πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Άλλα ήταν τα κλιματικά δεδομένα το 2010 και άλλα είναι σήμερα. Η συζήτηση για την διαλεύκανση του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Για το ζήτημα αυτό, ξεκαθαρίζω ότι ως Περιφερειάρχης και ως ενεργός πολίτης, δεν πρόκειται να ανεχθώ καμία έκπτωση. Τρέχουμε, όπως διαπιστώνετε, σε κάθε επίπεδο, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Στην ερώτηση αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι πως «όχι, δεν είναι θωρακισμένη». Παλεύουμε όμως για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θα μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, συγκροτημένα, και το κυριότερο, θα δίνουμε απαντήσεις στο πεδίο».

Όπως επισημάνθηκε κατά την αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, την επόμενη εβδομάδα εκκινούν οι εργασίες καθαρισμού στον Δήμο Διονύσου στο ρέμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε μία έκταση 2,5 χλμ., στη Ροδόπολη.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής, που πραγματοποίησε την αυτοψία μαζί με τον Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα, συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής Γιώργος Ψαρομιχαλάκης, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο και μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.