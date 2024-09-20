«Heretic»: Δείτε το νέο trailer με τον Hugh Grant

Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ για το ψυχολογικό θρίλερ «Heretic», στο οποίο ο Χιου Γκραντ πρωταγωνιστεί στην πρώτη του ταινία τρόμου μετά από πολλά χρόνια.

Ο αγαπημένος Βρετανός ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα τον οποίο επισκέπτονται δύο νεαρές Μορμόνοι ιεραποστόλοι και τις υποβάλλει σε μια σειρά από ψυχολογικά παιχνίδια.

«Δύο νεαρές ιεραπόστολοι αναγκάζονται να αποδείξουν την πίστη τους όταν χτυπούν την λάθος πόρτα και έρχονται αντιμέτωπες με τον διαβολικό κ. Reed που τις παγιδεύει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας - ποντικιού», σύμφωνα με επίσημη σύνοψη.

Μαζί του πρωταγωνιστούν η Κλόι Ιστ και η Σόφι Θάτσερ. Τη σκηνοθεσία και το πρωτότυπο σενάριο υπογράφουν οι Σκοτ Μπεκ και Μπράιαν Γουντς, το δίδυμο που έγραψε την επιτυχημένη ταινία του Τζον Κρασίνσκι, «A Quiet Place».

Η ταινία γυρίστηκε στο Βανκούβερ το περασμένο φθινόπωρο και το καστ συμπληρώνουν οι Ελ Μακκίνον, Στέφανι Λαβίν και Ελ Γιανγκ.

Σύμφωνα με το Dark Horizons, τo «Heretic» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

