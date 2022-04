Ισοπεδωμένο από τις ρωσικές βόμβες είναι το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με νέα δορυφορική εικόνα της εταιρείας Maxar Technologies. Περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες και 1.000 άμαχοι συνεχίζουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, υπό μαρτυρικές συνθήκες, στο εργοστάσιο.

Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Ουκρανία, Γιάννης Ανυφαντής, πολιορκούμενοι από τις Ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα μεγάλο δίκτυο τούνελ, το οποίο αντέχει μεν τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, εντούτοις οι συνθήκες στο εσωτερικό του γίνονται ανυπόφορες, καθώς τα τρόφιμα, το νερό και τα φάρμακα τελειώνουν.



Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν βίντεο και εικόνες από δύο Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στις στοές και έστειλαν τα βίντεο στις συζύγους τους. Αποκαλύπτουν την οικτρή κατάσταση που επικρατεί στα υπόγεια του Αζοφστάλ, με στρατιώτες βαριά τραυματίες σε αυτοσχέδια κρεβάτια. Αναφέρουν ότι μοιράζονται 1,5 λίτρο νερό, ανά τέσσερα άτομα την ημέρα, προκειμένου να αντέξουν και να έχουν προμήθειες για τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η Ρωσία βομβαρδίζει ακατάπαυστα την περιοχή με βαριά όπλα.

Η Μόσχα απέρριψε την Παρασκευή τις εκκλήσεις να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να απομακρυνθούν μαχητές και άμαχοι που βρίσκονται παγιδευμένοι στο Αζοφστάλ.

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική βομβιστική επίθεση στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, δήλωσε την Παρασκευή ο δήμαρχος της Μαριούπολης, κάνοντας λόγο για έγκλημα πολέμου.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS 25 πολίτες, μεταξύ αυτών έξι παιδιά, έφυγαν από το εργοστάσιο.

This is how "#Azovstal" looks like in #Mariupol now. The factory has completely fallen into ruins.



This is evidenced by satellite images of Maxar Technologies published by CNN. pic.twitter.com/Sxtc5oqRlV