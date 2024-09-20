Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις της Μόσχας για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης γύρω από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συνάντηση καθώς οι πλευρές δεν έχουν «τίποτα να συζητήσουν».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι το να δοθεί λευκή επιταγή στο Κίεβο να πραγματοποιεί πλήγματα με όπλα μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό έδαφος θα αλλάξει τη φύση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα γεράκια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (...) Παίζουν με τη φωτιά και έχουν χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας» σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

"Υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει τελείως η κλίμακα της σύγκρουσης που άρχισε εξαιτίας της Δύσης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει επικίνδυνες συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο", τόνισε η Ζαχάροβα.

Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις 26 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος.

«Οι ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού της Ουκρανίας και της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στον αγώνα της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα» ανέφερε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Ιταλία στέλνει αντιπυραυλικό σύστημα στην Ουκρανία

Το πρωί της Παρασκευής ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι η χώρα του θα προμηθεύσει την Ουκρανία με το νέο αντιπυραυλικό σύστημα SAMP-T.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί ένας πόλεμος με τη Ρωσία.

«Στέλνουμε ένα νέο Samp-T για να προστατεύσουμε νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, για αυτή τη χώρα που δέχτηκε επίθεση από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Radio 24.

Πρόσθεσε ότι «η υπεράσπιση της Ουκρανίας δεν σημαίνει ότι φέρνεις παγκόσμιο πόλεμο... Βοηθάμε την Ουκρανία και πρέπει να επιτύχουμε μια δίκαιη ειρήνη».

Απειλές της Μόσχας μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητά να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά οπλικά συστήματα εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία.

Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 425 ψήφους υπέρ, 131 κατά και 63 αποχές, αναφέρει ότι, αν δεν αρθούν οι ισχύοντες περιορισμοί, η Ουκρανία δεν μπορεί να ασκήσει πλήρως το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα και παραμένει εκτεθειμένη σε επιθέσεις κατά του πληθυσμού και των υποδομών της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς παραδόσεις πυρομαχικών και οι περιορισμοί στη χρήση τους ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής και εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη μείωση του οικονομικού όγκου της διμερούς στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τα κράτη μέλη.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις χώρες μέλη της ΕΕ να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους του Μαρτίου του 2023 να παραδώσουν ένα εκατομμύριο βλήματα στην Ουκρανία και να επιταχύνουν την παράδοση όπλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων TAURUS. Επαναλαμβάνουν επίσης τη θέση τους ότι όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει συλλογικά και ξεχωριστά να δεσμευτούν για ετήσια στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία τουλάχιστον 0,25% του ΑΕΠ τους.

Από την πλευρά της, η Μόσχα δήλωσε χθες ότι ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας με δυτικούς πυραύλους θα οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο με τη χρήση πυρηνικών όπλων και ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή με πιο ισχυρά όπλα.

«Η Ρωσία θα δώσει μια σκληρή απάντηση χρησιμοποιώντας πιο ισχυρά όπλα» είπε ο Βολόντιν, στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συχνά μεταφέρει απόψεις που επικρατούν στα ανώτερα κλιμάκια του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις του Βολόντιν συνιστούν απάντηση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτραπεί στο Κίεβο να πλήξει ρωσικούς στόχους με δυτικά όπλα.

Είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος RS-28 Sarmat, που είναι γνωστός σε κάποιους ως Satan II, θα χρειαζόταν μόλις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να πλήξει το Στρασβούργο.

Η Φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου θα έχει επαφές με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η επικεφαλής της Κομισιόν θα έχει συνομιλίες για την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, για τις προετοιμασίες ενόψει του χειμώνα, για την άμυνα και για την πρόοδο των δανείων από τη G7.

«Η όγδοη επίσκεψή μου στο Κίεβο γίνεται την ώρα που ξεκινά σύντομα η εποχή της θέρμανσης και η Ρωσία συνεχίζει να στοχοθετεί ενεργειακές υποδομές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Χ, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην Ουκρανία για να «μιλήσει για τη στήριξη της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.