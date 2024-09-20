Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, για να εκφράσει τη «βαθιά ανησυχία» του Λονδίνου για την «αυξανόμενη ένταση» και για τα θύματα μεταξύ των αμάχων στην περιοχή.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Βρετανός ΥΠΕΞ μέσω Χ, κατά την επικοινωνία συζητήθηκε η ανάγκη για λύση μέσω διαπραγμάτευσης, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ισραηλινολιβανέζικη μεθόριο.

Ο Λάμι επανέλαβε το εξής μήνυμα προς τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στον Λίβανο, το οποίο τονίζει από το τέλος Ιουλίου: «Φύγετε όσο υπάρχουν ακόμα εμπορικές επιλογές».

Όπως εξήγησε, οι εντάσεις στη χώρα είναι υψηλές «και η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί τάχιστα».

Παρέπεμψε τέλος στην ταξιδιωτική σύσταση του Foreign Office που τονίζει πως η βρετανική πρεσβεία στη Βηρυττό ίσως να μην είναι σε θέση να παράσχει όλη τη βοήθεια που απαιτείται προς τους υπηκόους της χώρας, καθώς και ότι αυτοί δεν πρέπει να βασίζονται στην πιθανότητα πραγματοποίησης πτήσεων εκκένωσης του Λιβάνου από το Foreign Office.

Σε ενημέρωση της Βουλής των Κοινοτήτων στις 30 Ιουλίου, ο κ. Λάμι είχε πει πως η κυβέρνηση εκτιμά ότι στην περιοχή ζούσαν 16.000 Βρετανοί.



