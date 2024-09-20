Του Μάκη Συνοδινού

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται γνωστός δικηγόρος των Αθηνών ο οποίος κατηγορείται πως την προηγούμενη βδομάδα προσπάθησε να περάσει σε τρεις Αλγερινούς κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα ο γνωστός δικηγόρος, στις 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Τρικάλων, προσπάθησε να δώσει στους 3 κρατούμενος νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 81 γρμ. και 1 νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ηρωίνη σε μορφή βράχου, βάρους 11 γρμ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις φυλακές και ο δικηγόρος συνελήφθη.

