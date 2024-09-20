Λογαριασμός
Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη γνωστός δικηγόρος που επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά σε κρατούμενους

Ο γνωστός δικηγόρος των Αθηνών συνελήφθη, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές σε τρεις κρατούμενους πελάτες του

Του Μάκη Συνοδινού

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται γνωστός δικηγόρος των Αθηνών ο οποίος κατηγορείται πως την προηγούμενη βδομάδα προσπάθησε να περάσει σε τρεις Αλγερινούς κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα ο γνωστός δικηγόρος, στις 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Τρικάλων, προσπάθησε να δώσει στους 3 κρατούμενος νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 81 γρμ. και 1 νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε ηρωίνη σε μορφή βράχου, βάρους 11 γρμ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις φυλακές και ο δικηγόρος συνελήφθη.

