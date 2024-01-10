Η ανεργία παγκοσμίως θα αυξηθεί το 2024, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Το ποσοστό της ανεργίας παγκοσμίως θα αυξηθεί ελαφρά το 2024, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), που εκφράζει ανησυχία για τη στασιμότητα της παραγωγικότητας, την επιδείνωση των ανισοτήτων και του πληθωρισμού που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Το ποσοστό της ανεργίας παγκοσμίως, από 5,3% το 2022, έπεσε στο 5,1% το 2023, αλλά το 2024 δύο εκατομμύρια επιπλέον εργαζόμενοι αναμένεται να αναζητήσουν εργασία, αυξάνοντας το ποσοστό στο 5,2%, εκτιμά η ΔΟΕ στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες τάσεις της απασχόλησης και τις κοινωνικές προοπτικές για το 2024.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ υπενθυμίζει πως η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία της Covid-19 επιβραδύνθηκε σε ένα υπόβαθρο γεωπολιτικών εντάσεων και επίμονου πληθωρισμού που οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Η παγκόσμια ανάπτυξη το 2023 ήταν παρ΄όλ' αυτά ελαφρώς υψηλότερη απ΄ό,τι είχε προβλεφθεί και οι αγορές εργασίας επέδειξαν απροσδόκητη ανθεκτικότητα, αναφέρει η ΔΟΕ.

Όμως οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν στην πλειονότητα των χωρών της Ομάδας των 20 (G20), καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις δεν ακολούθησαν τον ρυθμό του πληθωρισμού, υπογράμμισε ο οργανισμός.

Τα διαθέσιμα εισοδήματα μειώθηκαν στην πλειονότητα των χωρών της G20 και, γενικά, η διάβρωση του επιπέδου διαβίωσης λόγω του πληθωρισμού "δεν αναμένεται να αποκατασταθεί γρήγορα", εκτίμησε.

Η έκθεσή της αποτιμά τις τελευταίες τάσεις της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένης της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη συμμετοχή στον ενεργό πληθυσμό και τις ώρες εργασίας, και τις συνδέει με τα κοινωνικά αποτελέσματά τους.

Η έκθεση διαπιστώνει πως ορισμένα δεδομένα κυρίως για την ανάπτυξη και την ανεργία, είναι "ενθαρρυντικά", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ, Ζιλμπέρ Ουνγκμπό.

Όμως "μια ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος αποκαλύπτει πως οι ανισορροπίες της αγοράς εργασίας βαθαίνουν", πρόσθεσε.

"Αρχίζει να φαίνεται πως αυτές οι ανισορροπίες δεν συνδέονται απλώς με την ανάκαμψη από την πανδημία αλλά είναι δομικές", είπε.

Η έκθεση, σύμφωνα με τον ίδιο, διαπιστώνει πως μόνο η Κίνα, η Ρωσία και το Μεξικό "επωφελήθηκαν από μια θετική μεγέθυνση των πραγματικών μισθών το 2023". Οι τελευταίοι μειώθηκαν στις υπόλοιπες χώρες της G20. Η Βραζιλία (6,9%), η Ιταλία (5%) και η Ινδονησία (3,5%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

"Τα προβλήματα εργατικού δυναμικού που εντοπίζει αποτελούν απειλή για τα ατομικά μέσα διαβίωσης αλλά και για τις επιχειρήσεις, και θα πρέπει να τους επιτεθούμε αποτελεσματικά και γρήγορα", εκτίμησε ακόμη ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ.

"Η πτώση του επιπέδου διαβίωσης και η μικρή παραγωγικότητα σε συνδυασμό με έναν επίμονο πληθωρισμό δημιουργούν προϋποθέσεις μιας μεγαλύτερης ανισότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη", είπε ο Ουγκμπό, σύμφωνα με τον οποίο "χωρίς μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, δεν θα έχουμε ποτέ μια βιώσιμη ανάκαμψη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.