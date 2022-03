Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει μέσα από στρατιωτικές πληροφορίες ασφαλείας πως οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιτυχημένες κατά τόπους αντεπιθέσεις κατά των Ρώσων βορειοδυτικά του Κιέβου.

Αναφέρονται ενδεικτικά τέτοιου είδους επιχειρήσεις στο Ιρπίν, στην Μπούσα και στο Χόστομελ.

«Αυτές οι επιθέσεις έχουν σημειώσει κάποια επιτυχία και οι Ρώσοι έχουν απωθηθεί από έναν αριθμό θέσεων. Παρόλα αυτά, η Ρωσία ακόμα συνιστά σημαντική απειλή για την πόλη μέσω της δυνατότητας επιθέσεων», αναφέρει η πρωινή ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου.

