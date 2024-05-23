Ένας Κενυάτης ορειβάτης έχασε τη ζωή του στο Έβερεστ, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ανεβάζοντας σε 4 τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών στο ψηλότερο βουνό του κόσμου κατά την τρέχουσα ορειβατική περίοδο.

Ο 40χρονος Τζόσουα Τσερουγιότ Κιρούι και ο 44χρονος σέρπα (οδηγός βουνού) του, ο Ναουάνγκ, αγνοούνταν από χθες το πρωί πάνω από το αποκαλούμενο "Πάτημα του Χίλαρι".

Διασώστες σέρπα εντόπισαν αργά χθες το βράδυ το πτώμα του Κιρούι σε ύψος περίπου 19 μέτρων κάτω από την 8.849 μέτρων κορυφή, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ και πρόσθεσε ότι ο Ναουάνγκ εξακολουθεί να αγνοείται.

With profound sadness, we share the news of Kenyan mountaineer Cheruiyot Kirui's passing on Mt #Everest. His body was found a few meters below the summit point of Mt Everest. (1/3) pic.twitter.com/HwoEAM0tEQ — Everest Today (@EverestToday) May 23, 2024

"Δεν είναι σαφές αν χάθηκαν πριν φθάσουν στην κορυφή ή αφού την κατέκτησαν", είπε στο Reuters ο Κιμ Λαλ Γκαουτάμ, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσίας παρακολούθησης και διευκόλυνσης των ορειβατικών εκστρατειών στην περιοχή.

Άλλος ένας ορειβάτης από το Νεπάλ πέθανε χθες Τετάρτη από την «ασθένεια του υψόμετρου», λίγο αφού κατέβηκε από την κορυφή στον καταυλισμό του.

Nepali climber dies on descent at Everest Camp IV. More: https://t.co/AS6HBmxzJI pic.twitter.com/4JYDAZUHjy — Everest Today (@EverestToday) May 23, 2024

«Ο Binod Babu Bastakoti από την Pokhara πέθανε περίπου στα 8.300 μέτρα, ακριβώς πάνω από το Camp IV, αφού υπέφερε από την ασθένεια ενώ κατέβαινε από την κορυφή» ανέφεραν οι διοργανωτές της ορειβατικής αποστολής.

Τέσσερις νεκροί έως τώρα στη σεζόν

Την περασμένη εβδομάδα δύο Μογγόλοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάβαση από την κορυφή.

Ένας Βρετανός και ένας σέρπα αγνοούνται από την Τρίτη όταν γλίστρησαν και έπεσαν κοντά στη Νότια Κορυφή.

Περίπου 7.000 ορειβάτες έχουν ανέβει στην κορυφή - πολλοί από αυτούς πάνω από μια φορά - από τότε που την κατέκτησε πρώτος ο Νεοζηλανδός σερ Έντμουντ Χίλαρι και ο σέρπα Τενζίνγκ Νόργκεϊ το 1953, σύμφωνα με τις αρχές, που προσθέτουν ότι περισσότεροι από 335 ορειβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

