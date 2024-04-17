Ουκρανία: Τουλάχιστον 37.000 οι αγνοούμενοι μετά από δύο χρόνια ρωσικής εισβολής

Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έχει ταυτοποιήσει σχεδόν 37.000 αμάχους και στρατιώτες που αγνοούνται από την αρχή της ρωσικής εισβολής, αριθμό ελλιπή λόγω κυρίως της κατοχής από τη Μόσχα σχεδόν του 20% της εθνικής επικράτειας.

"Σχεδόν 37.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι: παιδιά, άμαχοι και στρατιώτες", ανέφερε μέσω Facebook ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας Ντμίτρο Λούμπινετς, δημοσιοποιώντας νεότερο απολογισμό, καθώς το Κίεβο υπολόγιζε στα τέλη Φεβρουαρίου πως 31.000 στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.

"Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι πολύ υψηλότεροι", υπογράμμισε ωστόσο, καθώς η απογραφή είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά τη ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, άμαχοι και στρατιώτες, αλλά δεν υπάρχει συνολικός απολογισμός από αξιόπιστη πηγή.

Οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση νεκρών ή αγνοουμένων συχνά διαρκούν μήνες.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι 31.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν τα δύο χρόνια του πολέμου, μια από τις σπάνιες φορές που η Ουκρανία έδωσε επίσημο απολογισμό πεσόντων.

Ο ρωσικός στρατός πολύ σπάνια ανακοινώνει τις στρατιωτικές του απώλειες και αυτοί οι αριθμοί θεωρείται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό χαμηλότεροι από τους πραγματικούς.

Ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων είναι επίσης άγνωστος γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη αξιόπιστη πληροφόρηση σε σχέση με τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής, η οποία οδήγησε στην καταστροφή πόλεων και χωριών.

Η περίπτωση της Μαριούπολης, που πολιορκήθηκε την άνοιξη του 2022 από τις ρωσικές δυνάμεις και πλέον είναι κατεχόμενο έδαφος, είναι εμβληματική. Σύμφωνα με το Κίεβο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν εκεί και θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια ή σε ομαδικούς τάφους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λούμπινετς, "σχεδόν 1.700" Ουκρανοί "κρατούνται παράνομα" από τη Ρωσία.

Τέλος, το Κίεβο υπολογίζει ότι τουλάχιστον 20.000 παιδιά έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία στη Ρωσία από τα κατεχόμενα εδάφη τα δύο αυτά χρόνια.

Σύμφωνα με το Κίεβο, λίγο λιγότερα από 400 έχουν επαναπατριστεί από τις ουκρανικές αρχές επί του παρόντος.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης την άνοιξη του 2023 κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της επιτρόπου για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα για τον ρόλο τους στον "εκτοπισμό" παιδιών από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

