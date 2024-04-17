Ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ: Η αρμόδια επιτροπή «αδυνατεί» να καταλήξει σε συμφωνία

Η «επιτροπή για την ένταξη νέων μελών», ad hoc δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που εξετάζει το αίτημα για την ένταξη της Παλαιστινιακής Αρχής ως κράτους-πλήρους μέλους, «αδυνατεί να υποβάλει ομόφωνη σύσταση» για το εάν και κατά πόσον εκπληρώνονται τα κριτήρια, καθώς εκφράστηκαν «διαφορετικές απόψεις», καταγράφει έκθεσή της που περιήλθε χθες Τρίτη σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Παράλληλα, στη Σεούλ, η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, δήλωσε σήμερα πως δεν αναμένει να καταρτιστεί σχέδιο απόφασης που θα συνιστά η Παλαιστίνη να γίνει κράτος-πλήρες μέλος του ΟΗΕ, που οι υποστηρικτές της ιδέας λένε πως θα συνέβαλε να προχωρήσει η λεγόμενη λύση των δύο κρατών.

Η κυρία Τόμας-Γκρίνφιλντ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ερωτηθείσα εάν η Ουάσιγκτον θα τασσόταν υπέρ του αιτήματος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή παρ’ όλ’ αυτά αναμένεται να πιέσει να διεξαχθεί ψηφοφορία στο ΣΑ, πιθανόν αύριο Πέμπτη, επί σχεδίου απόφασης που θα συνιστά να γίνει κράτος πλήρες μέλος, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Αλγερία, κράτος-μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, διένειμε χθες σχέδιο απόφασης.

Αν το εγχείρημα προχωρούσε, στην πράξη η ένταση θα συνεπαγόταν τη διεθνή de jure αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Οι Παλαιστίνιοι σήμερα έχουν, χάρη σε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2012, «καθεστώς κράτους μη μέλους παρατηρητή», με άλλα λόγια de facto αναγνώριση του κράτους τους.

Ωστόσο για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται καταρχήν θετική εισήγηση του ΣΑ (χρειάζονται τουλάχιστον 9 ψήφοι υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη) και κατόπιν έγκρισή της με πλειοψηφία δυο τρίτων από τη Γενική Συνέλευση.

Οι ΗΠΑ επιχειρηματολογούν, κάτι που επανέλαβαν αυτόν τον μήνα, πως δεν είναι ο ΟΗΕ ο τόπος για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης: κατά την Ουάσιγκτον πρέπει να εγκαθιδρυθεί έπειτα από συμφωνία σε διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επικαλείται επίσης αμερικανικό νόμο που προβλέπει πως υποχρεούται να διακόψει τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ αν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεχθεί την ένταξη παλαιστινιακού κράτους δίχως να έχει υπάρξει διμερής συμφωνία.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας και το Συμβούλιο Ασφαλείας για δεκαετίες ενστερνίζονται το όραμα της λύσης των δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη. Η λύση αυτή προβλέπει πως τα δυο κράτη θα ζουν πλάι-πλάι με ασφάλεια και διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα. Οι Παλαιστίνιοι θέλουν το κράτος τους να συμπεριλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και να έχει πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει επανειλημμένα την ιδέα της ίδρυσης κράτους της Παλαιστίνης.

Ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί προς αυτή την κατεύθυνση μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Όσλο τα χρόνια του 1990.

Οι Παλαιστίνιοι κίνησαν ξανά αυτόν τον μήνα τη διαδικασία ένταξης τους στον οργανισμό ως κράτους-πλήρους μέλους, που ανάγεται στο 2011, με επιστολή στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, επικαλούμενοι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που πλέον έχουν συμπληρώσει πάνω από μισό χρόνο, και τη συνεχιζόμενη επέκταση των εβραϊκών οικισμών —παρότι θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου— στη Δυτική Όχθη.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να πάρουμε τη νόμιμη θέση μας στους κόλπους της κοινότητας των εθνών», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

