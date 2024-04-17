Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, η Τουρκία κι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ τα κορυφαία θέματα της Συνόδου Κορυφής

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ είναι το βασικό ζήτημα στην ατζέντα της Συνόδου της έκτακτης Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες σήμερα 17η και αύριο Πέμπτη 18η Απριλίου, αναφέρει η πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τους ηγέτες των 27.

Μετά τις εξελίξεις και την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, επισημαίνει ο Σαρλ Μισέλ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να καταδικάσει αλλά και να στείλει μήνυμα ενότητας «προτρέποντας όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να αυξήσουν τις εντάσεις. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στον Λίβανο, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει και να επαναλάβουμε την ισχυρή υποστήριξή μας σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή». Τονίζει ότι τα τελευταία γεγονότα «επιδείνωσαν» την ήδη «εξαιρετικά ασταθή κατάσταση στην περιοχή».

Προσθέτει ότι η δέσμευση των Ευρωπαίων να εργαστούν «με τους εταίρους για τον τερματισμό της τραγικής κρίσης στη Γάζα με άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, καθώς και επείγουσα αύξηση της ανεμπόδιστης ανθρωπιστικής βοήθειας σε κλίμακα στη Γάζα, παραμένει ζωτικής σημασίας».

Για την Τουρκία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει ότι η «στρατηγική συζήτηση», θα πλαισιωθεί «από το στρατηγικό μας ενδιαφέρον για την ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας αμοιβαία επωφελούς. Η ενίσχυση της σχέσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, το έργο μας σε αυτό το θέμα θα πρέπει να προωθηθεί με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο».

Για την ανταγωνιστικότητα, σημειώνει ότι ο Ενρίκο Λέτα αναμένεται να παρουσιάσει την έκθεσή του στους ηγέτες.

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητές της ενιαίας αγοράς, «να εξαλειφθεί κάθε κατακερματισμός» και να ακολουθηθούν οι συστάσεις που θα παρουσιάσει ο Ενρίκο Λέτα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι «μια νέα συμφωνία ανταγωνιστικότητας και μια νέα προοπτική έχουν καθυστερήσει πολύ. Αυτή η ισχυρή και επείγουσα απάντηση είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της ευημερίας μας και της παγκόσμιας ηγεσίας μας. Ουσιαστικά, πρέπει να γεφυρώνουμε συλλογικά το χάσμα ανάπτυξης και καινοτομίας σε σχέση με τους παγκόσμιους ομολόγους μας και να προστατεύσουμε την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική μας βάση».

Τέλος, αναφέρει ότι για «την Ουκρανία, μετά τα εκτενή μας συμπεράσματα του Μαρτίου, θα ασχοληθούμε με τις επίμονες επιθέσεις της Ρωσίας σε Ουκρανούς αμάχους και κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα. Αυτά υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη εντατικοποίησης της παροχής στρατιωτικής μας βοήθειας, ιδίως των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

