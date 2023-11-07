Μία από τις χειρότερες – αν όχι τη χειρότερη- εμπειρίες της ζωής τους έζησαν οι 1000 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Saga Spirit of Discovery, το οποίο αναχώρησε από τη Βρετανία στις 24 Οκτωβρίου για μία κρουαζιέρα δύο εβδομάδων στα Κανάρια Νησιά.

Spirit of Discovery: Saga Cruise ship passengers 'feared for their lives' as they were caught in Bay of Biscay storm

Ωστόσο το Σάββατο, η εταιρία έδωσε εντολή στον πλοίαρχο να επιστρέψει νωρίτερα στην Βρετανία καθώς η καταιγίδα Κιαράν θα χτυπούσε τη μεσόγειο.

Ενώ το Saga έπλεε στον Βισκαϊκό Κόλπο - δυτικά της Γαλλίας και βορειοδυτικά της Ισπανίας εκτεινόμενος κατά μήκος της περιοχής μεταξύ Βρετάνης και Γαλικίας – η καταιγίδα πρόφτασε το πλοίο και το «χτύπησε» με μανία.

Μάλιστα, οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο αντίξοες που ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα ασφαλείας του πλοίου, προκαλώντας ξαφνική στροφή του σκάφους προς τα αριστερά και ακινητοποιώντας το απότομα.

Κύματα τουλάχιστον 10 μέτρων χτυπούσαν το πλοίο, ενώ οι επιβάτες ούρλιαζαν, έκλαιγαν και έγραφαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα στους αγαπημένους τους, πιστεύοντας ότι το πλοίο θα βουλιάξει και θα πεθάνουν.



«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, φοβόταν ότι θα πεθάνουν, ενώ αντικείμενα εκσφενδονίζονταν συνέχεια γύρω μας» δήλωσε στη Daily Mail ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

«Ήμασταν κλεισμένοι στις καμπίνες μας για δύο μέρες, ξαπλώναμε στο κρεβάτι με τα ρούχα φορώντας τα σωσίβιά μας» περιέγραψε ο 60χρονος Richard Reynolds, ο οποίος έκανε διακοπές μαζί με τους ηλικιωμένους γονείς του.

Μάλιστα, η 84χρονη μητέρα του τραυματίστηκε όταν, από την τρικυμία, έχασε την ισοροπία της και έπεσε στο πάτωμα.

Συνολικά περίπου 100-150 επιβάτες τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια της τρικυμίας, οι περισσότεροι ελαφρά. Το κρουαζειρόπλοιο τελικά επέστερεψε τη Δευτέρα με ασφάλεια στο Ντόρτσμουθ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saga Cruises, Nigel Blanks, σε επιστολή του προς τους «τυχερούς» επιβάτες, περιέγραψε την καταιγίδα ως «εξαιρετικά τρομακτική» ενώ εκπρόσωπος της εταιρίας ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες, «αν και ο καιρός είναι ξεκάθαρα πέρα ​​από τον έλεγχό μας»

