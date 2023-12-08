Η Παλαιστινιακή Αρχή εργάζεται με αξιωματούχους των ΗΠΑ πάνω σ' ένα σχέδιο για τη διοίκηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, μετέδωσε το Bloomberg News επικαλούμενο τον παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Στάγεχ.

Το προτιμώμενο αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα ήταν η μαχητική οργάνωση της Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα, να γίνει ήσσων εταίρος υπό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), βοηθώντας να οικοδομηθεί ένα νέο ανεξάρτητο κράτος που να περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο Στάγεχ σε συνέντευξή του χθες, Πέμπτη, στο Bloomberg News.

«Αν είναι έτοιμοι (η Χαμάς) να έρθουν σε μια συμφωνία και να δεχθούν την πολιτική πλατφόρμα της ΟΑΠ, τότε υπάρχει χώρος για συζήτηση. Οι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει να είναι διαιρεμένοι», δήλωσε ο Στάγεχ, προσθέτοντας πως ο στόχος του Ισραήλ να νικήσει πλήρως τη Χαμάς δεν είναι ρεαλιστικός.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα εξαλείψει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χαμάς αφού ισλαμιστές μαχητές επιτέθηκαν στις 7 Οκτωβρίου σε ισραηλινές κωμοπόλεις και χωριά σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 240 ομήρους πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Ισραήλ.

Περισσότεροι από 17.170 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 46.000 τραυματισθεί αφότου το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τη Γάζα σε απάντηση για την επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

