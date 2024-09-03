Ο στρατός ξηράς της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στρατιωτικό προσωπικό σκοτώθηκε σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε στρατιωτικό ινστιτούτο στην Πολτάβα.

Στην ανακοίνωση του στο Telegram ο στρατός ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν έγιναν αρκετά για την προστασία του προσωπικού στην εκπαιδευτική εγκατάσταση που επλήγη από τον πύραυλο.

Πρόσθεσε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Hospitals, educational institutions, dozens of murdered people… 41 at this moment.



I can’t believe the world is just watching Russia do all this, hoping the war won’t reach them. Poltava 🕯️ pic.twitter.com/MtKIEsUrVY — Victoria (@victoriaslog) September 3, 2024

Aπό τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 51 άνθρωποι ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 235. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αρκετά πτώματα νεαρών ανδρών στο έδαφος καλυμμένα με σκόνη και συντρίμμια, με την πολύ κατεστραμμένη πλευρά ενός μεγάλου κτιρίου πίσω τους.

Πρόκειται για μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που πραγματοποιεί η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Λονδίνο και Βερολίνο καταδικάζουν την επίθεση

Λονδίνο και Βερολίνο καταδίκασαν την πολύνεκρη ρωσική επίθεση.

«Η βαρβαρότητα του Πούτιν δεν έχει όρια», κατήγγειλε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμποκ. Ο Ρώσος πρόεδρος «πρέπει να λογοδοτήσει», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέβιντ Λάμι δήλωσε από την πλευρά του ότι η ρωσική σημερινή επίθεση είναι η «τελευταία αποτρόπαια επιθετική ενέργεια στον αποτρόπαιο και παράνομο πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.