Στόχος του Ισραήλ είναι η κατάρρευση του Ιράν επισήμανε την Τρίτη ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότρις, ενώ προειδοποίησε για μαζικά αντίποινα για κάθε πλήγμα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Αλλάζουμε τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είναι πολύ πιο αδύναμο σήμερα, ακόμη κι αν δεν έχει καταρρεύσει ακόμη — και αυτός είναι επίσης ένας στόχος που θα πετύχουμε, με τη βοήθεια του Θεού» σημείωσε ο Σμότριτς.

«Χτυπάμε τους εχθρούς μας σκληρά — όχι με ένα χτύπημα, αλλά με 100 χτυπήματα. Τελειώσαμε; Όχι ακόμα. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει χωρίς να υπάρχει Χαμάς στη Γάζα. Τελεία και παύλα».

«Κοιτάξτε πώς μοιάζει η Γάζα. Κοιτάξτε πώς μοιάζει ο Λίβανος. Αλλάζουμε εντελώς τις εξισώσεις» τόνισε ο ακροδεξιός υπουργός.

«Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσουμε τη Χεζμπολάχ είναι απλώς να ανακοινώσουμε ότι για κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (που επιτίθεται), 10 κτίρια στη Βηρυτό θα καταστραφούν. Αν υπήρχαν επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τότε 70 κτίρια. Αν υπήρχαν 15, τότε 150. Και αν τα κτίρια στη Βηρυτό εξαντληθούν, τότε προχωράμε στην Τύρο, τη Σιδώνα και την κοιλάδα Μπεκάα» απείλησε δε, ο Μπέζαλελ Σμότριτς.

«Βρισκόμαστε στο 60% της Λωρίδας της Γάζας και δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση χωρίς αποστρατιωτικοποίηση και χωρίς την ολοκλήρωση της αποστολής — της καταστροφής της Χαμάς» διεμήνυσε.

«Έχουμε την πιο υποστηρικτική κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ στον Λευκό Οίκο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο» ανέφερε μάλιστα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

