Βίντεο της Χαμάς με έναν από τους έξι ομήρους που δολοφονήθηκαν

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο Telegram του Όρι Ντανίνο, ενός από τους έξι ομήρους της Γάζας που δολοφονήθηκε κατά την αιχμαλωσία του.

Στο βίντεο, ο Ντανίνο λέει «Λαέ του Ισραήλ: Μην μας παραμελείς».

Στο τέλος του βίντεο εμφανίζονται οι φράσεις που λένε "Συμφωνία ανταλλαγής = ελευθερία και ζωή. Στρατιωτική πίεση = θάνατος και αποτυχία."

Οι σοροί των έξι ομήρων που απήχθησαν ζωντανοί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφας στη Λωρίδα της Γάζας το Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για τους Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, 32, Άλμογκ Σαρούσι, 27 και Όρι Ντανίνο, 25.

Ο Όρι Ντανίνο ήταν 25 χρόνων και είχε γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, ο Ντανίνο σχεδίαζε να ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Όρι απήχθη από το φεστιβάλ Nova ενώ οδηγούσε ώστε να βοηθήσει άλλους να δραπετεύσουν και να επιβιώσουν. Ο Όρι ήταν γνωστός για τη φιλοδοξία του, την αγάπη του για τους ανθρώπους και ήταν αγαπητός σε όλους. Αγαπούσε τη φύση και ήταν πολύ εύχρηστος.

Πηγή: skai.gr

