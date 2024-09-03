Βίντεο της Χαμάς με έναν από τους έξι ομήρους που δολοφονήθηκαν

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο Telegram του Όρι Ντανίνο, ενός από τους έξι ομήρους της Γάζας που δολοφονήθηκε κατά την αιχμαλωσία του.
Στο βίντεο, ο Ντανίνο λέει «Λαέ του Ισραήλ: Μην μας παραμελείς».
Στο τέλος του βίντεο εμφανίζονται οι φράσεις που λένε "Συμφωνία ανταλλαγής = ελευθερία και ζωή. Στρατιωτική πίεση = θάνατος και αποτυχία."
#عاجل #القسام— بلال نزار ريان (@BelalNezar) September 3, 2024
أوري دانينو: "شعب إسرائيل لا تهملونا"
Ori Danino: "People of Israel Do no neglect us"#הזמן_אוזל#ממשלתים_שקרנית pic.twitter.com/WyKgukviLF
Οι σοροί των έξι ομήρων που απήχθησαν ζωντανοί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφας στη Λωρίδα της Γάζας το Σαββατοκύριακο.
Πρόκειται για τους Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, 32, Άλμογκ Σαρούσι, 27 και Όρι Ντανίνο, 25.
Ο Όρι Ντανίνο ήταν 25 χρόνων και είχε γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, ο Ντανίνο σχεδίαζε να ξεκινήσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Όρι απήχθη από το φεστιβάλ Nova ενώ οδηγούσε ώστε να βοηθήσει άλλους να δραπετεύσουν και να επιβιώσουν. Ο Όρι ήταν γνωστός για τη φιλοδοξία του, την αγάπη του για τους ανθρώπους και ήταν αγαπητός σε όλους. Αγαπούσε τη φύση και ήταν πολύ εύχρηστος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.