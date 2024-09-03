Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας, η οποία κατέστρεψε εν μέρει ένα στρατιωτικό ινστιτούτο, καθώς σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις αρχές τις χώρας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 51 άνθρωποι ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 235.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αρκετά πτώματα νεαρών ανδρών στο έδαφος καλυμμένα με σκόνη και συντρίμμια, με την πολύ κατεστραμμένη πλευρά ενός μεγάλου κτιρίου πίσω τους.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν αμέσως την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά Ουκρανοί στρατιωτικοί σε ιστολόγια ανέφεραν ότι κάποιοι μπορεί να είναι δόκιμοι ή επιστρατευμένοι άνδρες που υποβάλλονταν σε εκπαίδευση. Ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, ένας blogger που ειδικεύεται στις επικοινωνίες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα με τίτλο στους «συντρόφους μου χειριστές σημάτων».

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η πόλη δέχτηκε επίθεση. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που πραγματοποιεί η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι είπε σε βίντεο ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με δύο βαλλιστικούς πυραύλους «ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα κοντινό νοσοκομείο». «Ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε μερικώς. Άνθρωποι παραμένουν κάτω από ερείπια», πρόσθεσε.

«Λάβαμε προκαταρκτικές αναφορές σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Πολτάβα. Σύμφωνα με τις προς το παρόν διαθέσιμες πληροφορίες, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν στο έδαφος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός κοντινού νοσοκομείου. Ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε εν μέρει. Άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Πολλοί διασώθηκαν. Περισσότεροι από 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, υπάρχουν προς το παρόν 41 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «διέταξα μια πλήρη και άμεση έρευνα για όλες τις συνθήκες του τι συνέβη. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επιχείρηση διάσωσης. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι βοήθησαν και σώζουν ζωές από την πρώτη στιγμή μετά το χτύπημα».

Υποσχέθηκε επίσης η Ρωσία να λογοδοτήσει και κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπάει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων. «Συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν προς το υπόγειο καταφύγιο», τόνισε.

«Χάρη στο συντονισμένο έργο των διασωστών και των γιατρών, διασώθηκαν 25 άτομα, 11 από τα οποία απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, οι διασώστες συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Ντμίτρι Λαζούτκιν, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση είπε ότι τη στιγμή της επίθεσης γινόντουσαν μαθήματα στις τάξεις του ινστιτούτου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, γινόντουσαν μαθήματα. Ο συναγερμός ήχησε στις 9:08, όλοι έτρεξαν στο καταφύγιο, μερικά λεπτά αφότου ήχησε ο συναγερμός, ακούστηκαν εκρήξεις. Κατά την διάρκεια του αεροπορικού πλήγματος δεν γίνονταν καμία παρέλαση ή κάποια άλλη εκδήλωση» πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην Πολτάβα, περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κιέβου και 120 χιλιόμετρα από τα πλησιέστερα ρωσικά σύνορα, ο περιφερειάρχης Φιλίπ Πρόνιν δήλωσε ότι περίπου 150 κάτοικοι έδωσαν αίμα για τους τραυματίες. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τριήμερο πένθος.

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως την επίθεση.

Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Ρόγκοφ, ένας αξιωματούχος που διορίστηκε από το Κρεμλίνο στη νότια Ουκρανία, ισχυρίστηκε σε ανάρτηση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι η επίθεση με πυραύλους έπληξε μια στρατιωτική σχολή που εκπαιδεύει εκατοντάδες δόκιμους στα ραντάρ και σε ηλεκτρονικό πόλεμο. Ο ισχυρισμός του, που θα μπορούσε να εξηγήσει τον μεγάλο αριθμό των νεκρών, δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, αναφέρουν οι New York Times.

