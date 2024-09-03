Ως μια «φρικτή και ανείπωτη τραγωδία» χαρακτήρισε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ τον θάνατο τουλάχιστον 12 μεταναστών σε ναυάγιο στη Μάγχη, σε αυτό το πλέον πολύνεκρο ναυάγιο από την αρχή του έτους.

«Οι συμμορίες πίσω από αυτή την αποκρουστική και αδίστακτη διακίνηση ανθρώπινων ζωών στοιβάζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους σε φουσκωτά σκάφη όλο και πιο ακατάλληλα για ναυσιπλοΐα και τους στέλνουν στη Μάγχη ακόμη και σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες», κατήγγειλε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

«Τίποτα δεν τους ενδιαφέρει εκτός από τα κέρδη που αποκομίζουν», καταδίκασε.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των γαλλικών αρχών, τουλάχιστον 12 μετανάστες έχασαν σήμερα τη ζωή τους από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στ' ανοιχτά των γαλλικών ακτών της Βουλώνης, καθώς οι μετανάστες επιχειρούσαν να κάνουν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.