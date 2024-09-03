ΟΗΕ: Ζητά ανεξάρτητη έρευνα για την εκτέλεση των έξι ομήρων από τη Χαμάς

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα να διενεργηθεί «ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διαφανής» έρευνα για τη «συνοπτική εκτέλεση» των έξι Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μας προκαλούν φρίκη οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες εκτέλεσαν με συνοπτικές διαδικασίες έξι Ισραηλινούς ομήρους, κάτι που θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο Τουρκ ζήτησε επίσης «να λογοδοτήσουν» οι υπεύθυνοι.

#Gaza: We are horrified by reports that Palestinian armed groups summarily executed six Israeli hostages, which would constitute a war crime. @volker_turk calls for independent, impartial and transparent investigation and for perpetrators to be held to account. — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 3, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρήκε σε μια σήραγγα τα πτώματα έξι ομήρων που εκτελέστηκαν «εξ επαφής» από τη Χαμάς. Ωστόσο, ένα στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, υποστήριξε ότι οι όμηροι «σκοτώθηκαν από τα πυρά και τους βομβαρδισμούς του κατακτητή».

Πηγή: skai.gr

