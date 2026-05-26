Διευκρινήσεις σχετικά με τον εντοπισμό ενός μυστηριώδους μεταλλικού αντικειμένου στην Ελούντα της Κρήτης δίνουν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK. Tο εν λόγω σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.

Την επιχείρηση διαχείρισης και απομάκρυνσης του αντικειμένου έχουν αναλάβει οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Σημειώνεται πως ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στο Λασίθι, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό.

Πηγή: skai.gr

