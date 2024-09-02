Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων μέσω Telegram.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους εναντίον του Κιέβου, με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ανακοινώνει πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν σε διάφορες συνοικίες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και ζημιές από τα συντρίμμια όπλων που καταρρίφθηκαν.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως κατέρριψαν κάπου 20 πυραύλους, τόσο κρουζ όσο και βαλλιστικούς, που βλήθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, όπου τραυματιοφορείς προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram. Στη συγκεκριμένη συνοικία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, κτιριακές εγκαταστάσεις πανεπιστημίων και σχολείων.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν επίσης στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Χολοσίβσκι και Σολομιάνσκι, πρόσθεσε.

Στη Σολομιάνσκι βρίσκεται μείζων σιδηροδρομικός σταθμός και το βασικό αεροδρόμιο του Κιέβου.



Η Πολωνία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε εσπευσμένη απογείωση μαχητικών για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, εν μέσω της ρωσικής επιδρομής στη γειτονική Ουκρανία.

Η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη.

«Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας ενδέχεται να υπάρχουν υψηλά επίπεδα θορύβου εξαιτίας της έναρξης επιχειρήσεων πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών», σημείωσε η διοίκηση μέσω X.

Το νοτιοανατολικό τμήμα της Πολωνίας γειτονεύει με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, που κατ’ αυτούς έμοιαζαν να οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα, κάποιες στο κέντρο.

Η επιδρομή καταγράφεται ακριβώς μια εβδομάδα αφού οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν πάνω από 200 πυραύλους και drones εναντίον της ουκρανικής επικράτειας. Η επιδρομή εκείνη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές υποδομές σε όλη τη χώρα. Η ουκρανική κυβέρνηση τη χαρακτήρισε την «πιο μαζική» επιδρομή του πολέμου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως υπέστη ζημιά μέρος εγκατάστασης ύδρευσης, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό θα έχει συνέπειες για την παροχή στην ουκρανική πρωτεύουσα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

